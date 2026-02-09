Виробники підвищать ціни на хліб у лютому: як зміниться вартість

Від початку січня собівартість виробництв хліба зросла на 6 – 7% через підвищення цін на електроенергію майже на 30% для підприємств, зростання мінімальної зарплати та витрати на пальне для генераторів.

Як пише Delo.ua, про це розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко в інтерв’ю "Еспресо".

Доводиться переходити на генератор

За словами експерта, суттєве збільшення вартості електроенергії майже на 30% автоматично збільшує витрати на виробництво продукції десь на 2-3%.

"Крім того, витрати, які ми маємо у випадку перебоїв з електропостачанням, звичайно, потім закладаються вже у вартість", – розповів Тараненко.

Він зауважив, що якщо підприємству доводиться переходити на генератор, витрати різко зростають, адже на середньому хлібозаводі він бере приблизно 60 – 70 літрів пального за годину, а на великому може бути і вдвічі більше. Крім того, взимку довелось закуповувати арктичний дизель, який може працювати при низьких температурах, а він дорожчий від звичайного приблизно на 8 грн за літр.

Тараненко нагадав, що також з 1 січня зросла мінімальна заробітна плата, а загалом лише з початку року витрати хлібопекарських підприємств збільшились на 6-7%.

Експерт пояснює, що саме тому в першій декаді лютого відбувається невелике підвищення цін практично у всіх підприємств – десь на 5% виробники збільшують вартість продукції.

"Але що таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня, може, гривня з хвостиком. На одну людину стандартної буханки вистачає на кілька днів, тож таке підвищення цін для споживача – додаткові кілька гривень на місяць. Звичайно, теж для малозабезпечених людей і це неприємно. Але таке підвищення дасть можливість хлібопекарським підприємствам забезпечити наявність хліба на полицях магазинів, на столах українців", - підсумував Тараненко.

Зараз українець споживає 150-200 г хліба щодня, тобто на місяць - близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 грн.

Основними чинниками подорожчання хлібу є енергоносії, логістика, зарплати та інфляція.

Перебої з постачанням хліба

Через відключення електроенергії пекарні скорочують виробництво насамперед соціально значущих сортів хліба масового вжитку. Частину асортименту тимчасово знімають із виробництва через неможливість дотримання складних технологічних процесів, тому існують високі ризики перебоїв із постачанням хліба до роздрібних мереж, повідомляв президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Очільник профільної асоціації розповів, що хлібопекарські підприємства формально віднесені до об'єктів критичної інфраструктури або переліку систем життєзабезпечення у більшості регіонів України.

Але на практиці цей статус не гарантує безперебійного електропостачання. У низці регіонів хлібопекарські підприємства або не були внесені до відповідних переліків, або зіткнулися з фактичним ігноруванням їхнього статусу через жорсткі ліміти споживання.

Дудченко розповів, що найскладніша ситуація спостерігається в регіонах із дефіцитом генеруючих потужностей та критичним навантаженням на мережі.