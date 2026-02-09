Запланована подія 2

Производители повысят цены на хлеб в феврале: как изменится стоимость

хлеб
В первой декаде февраля практически все производители повысят цены на хлеб / Depositphotos

С начала января себестоимость производств хлеба выросла на 6 – 7% из-за повышения цен на электроэнергию почти на 30% для предприятий, роста минимальной зарплаты и расхода топлива для генераторов.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко в интервью "Эспрессо".

Приходится переходить на генератор

По словам эксперта, существенное увеличение стоимости электроэнергии почти на 30% автоматически увеличивает затраты на производство продукции примерно на 2-3%.

"Кроме того, затраты, которые мы имеем в случае перебоев с электроснабжением, конечно, потом закладываются уже в стоимость", – рассказал Тараненко.

Он отметил, что если предприятию приходится переходить на генератор, расходы резко возрастают, ведь на среднем хлебозаводе он берет примерно 60 – 70 литров горючего в час, а на большом может быть и вдвое больше. Кроме того, зимой пришлось закупать арктический дизель, который может работать при низких температурах, а он дороже обычного примерно на 8 грн за литр.

Тараненко напомнил, что также с 1 января выросла минимальная заработная плата, а всего лишь с начала года расходы хлебопекарных предприятий увеличились на 6-7%.

Эксперт объясняет, что именно поэтому в первой декаде февраля происходит небольшое повышение цен практически у всех предприятий – примерно на 5% производители увеличивают стоимость продукции.

"Но что такое 5% на цене буханки хлеба? Это гривна, может, гривна с хвостиком. На одного человека стандартной буханки хватает на несколько дней, поэтому такое повышение цен для потребителя - дополнительные несколько гривен в месяц. Конечно, тоже для малообеспеченных людей и это неприятно. Но такое повышение даст возможность хлебопекарным предприятиям обеспечить подытожил Тараненко.

Сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц – около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн.

Основными факторами   подорожание хлеба есть энергоносители, логистика, зарплаты и инфляция.

Перебои со снабжением хлеба

Из-за отключения электроэнергии пекарни сокращают производство прежде социально значимых сортов хлеба массового потребления. Часть ассортимента временно снимают с производства из-за невозможности соблюдения сложных технологических процессов, поэтому существуют высокие риски перебоев с поставкой хлеба в розничные сети, сообщал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Глава профильной ассоциации рассказал, что хлебопекарные предприятия формально отнесены к объектам критической инфраструктуры или перечню систем жизнеобеспечения в большинстве регионов Украины.

Но на практике этот статус не гарантирует бесперебойное электроснабжение. В ряде регионов хлебопекарные предприятия либо не были внесены в соответствующие перечни, либо столкнулись с фактическим игнорированием их статуса из-за жестких лимитов потребления.

Дудченко рассказал, что сложная ситуация наблюдается в регионах с дефицитом генерирующих мощностей и критической нагрузкой на сети.

Автор:
Светлана Манько