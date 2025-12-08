Правительство ввело ежемесячные выплаты для кавалеров "Креста боевых заслуг"

Кабинет министров Украины унормировал порядок назначения ежемесячной денежной выплаты для действующих военнослужащих и ветеранов, удостоенных награды президента Украины "Крест боевых заслуг".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 3 декабря 2025 г. № 1568.

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты будет составлять 1,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года. На сегодня это 12 000 гривен ежемесячно.

Постановление также определяет процедуру назначения и выплаты этого пособия.

Награда Президента Украины "Крест боевых заслуг" была установлена Указом Президента Украины 5 мая 2022 года. Ею награждают военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований за исключительную личную храбрость, отвагу и героические поступки во время выполнения боевых задач, а также за выдающиеся успехи в управлении войсками.

"Крест боевых заслуг" является высшим военным отличием среди государственных наград Украины.

