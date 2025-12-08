Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство ввело ежемесячные выплаты для кавалеров "Креста боевых заслуг"

минобороны
Денежная поддержка для героев: правительство утвердило порядок выплат / Минобороны

Кабинет министров Украины унормировал порядок назначения ежемесячной денежной выплаты для действующих военнослужащих и ветеранов, удостоенных награды президента Украины "Крест боевых заслуг".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 3 декабря 2025 г. № 1568.

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты будет составлять 1,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года. На сегодня это 12 000 гривен ежемесячно.

Постановление также определяет процедуру назначения и выплаты этого пособия.

Награда Президента Украины "Крест боевых заслуг" была установлена Указом Президента Украины 5 мая 2022 года. Ею награждают военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований за исключительную личную храбрость, отвагу и героические поступки во время выполнения боевых задач, а также за выдающиеся успехи в управлении войсками.

"Крест боевых заслуг" является высшим военным отличием среди государственных наград Украины.

Еще в августе Кабинет министров принял решение о расширении экспериментального проекта "Контракт 18-24", и он начал охватывать   должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Также введена отдельная форма контракта для граждан до 25 лет и расширены категории военнослужащих, которые могут получить единовременную денежную помощь.

Автор:
Татьяна Гойденко