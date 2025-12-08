Запланована подія 2

Уряд запровадив щомісячні виплати для кавалерів "Хреста бойових заслуг"

Грошова підтримка для героїв: уряд затвердив порядок виплат / Міноборони

Кабінет міністрів України унормував порядок призначення щомісячної грошової виплати для чинних військовослужбовців і ветеранів, удостоєних відзнаки президента України "Хрест бойових заслуг".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Відповідне рішення затверджене постановою уряду від 3 грудня 2025 року № 1568.

Згідно з документом, розмір щомісячної виплати становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року. Станом на сьогодні це 12 000 гривень щомісяця.

Постанова також визначає процедуру призначення і виплати цієї допомоги.

Відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг" була встановлена Указом Президента України 5 травня 2022 року. Нею нагороджують військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань за виняткову особисту хоробрість, відвагу та героїчні вчинки під час виконання бойових завдань, а також за визначні успіхи в управлінні військами.

"Хрест бойових заслуг" є найвищою військовою відзнакою серед державних нагород України.

Ще у серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення експериментального проєкту “Контракт 18–24”, і він почав охоплювати посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Також введено окрему форму контракту для громадян до 25 років і розширено категорії військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Автор:
Тетяна Гойденко