Уряд запровадив щомісячні виплати для кавалерів "Хреста бойових заслуг"

Кабінет міністрів України унормував порядок призначення щомісячної грошової виплати для чинних військовослужбовців і ветеранів, удостоєних відзнаки президента України "Хрест бойових заслуг".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Відповідне рішення затверджене постановою уряду від 3 грудня 2025 року № 1568.

Згідно з документом, розмір щомісячної виплати становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року. Станом на сьогодні це 12 000 гривень щомісяця.

Постанова також визначає процедуру призначення і виплати цієї допомоги.

Відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг" була встановлена Указом Президента України 5 травня 2022 року. Нею нагороджують військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань за виняткову особисту хоробрість, відвагу та героїчні вчинки під час виконання бойових завдань, а також за визначні успіхи в управлінні військами.

"Хрест бойових заслуг" є найвищою військовою відзнакою серед державних нагород України.

