Правительство выделило 150 млн грн на восстановление поврежденных домов в Запорожской области

Правительство направило 150 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление 11 многоквартирных домов в Запорожской области, поврежденных российскими атаками.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Возобновление жилья в Запорожье

Из этой суммы 43 млн грн предусмотрено на два проекта, работы по которым уже продолжаются. Еще 107 млн грн будут направлены на реализацию девяти новых проектов в Запорожье.

Все запланированные работы должны быть завершены до конца 2026 года. Это должно дать возможность жителям поврежденных домов как можно быстрее вернуться в свои дома.

Правительство отмечает, что приоритетом остается восстановление жилья для людей, пострадавших от российских атак, в том числе в прифронтовых городах и общинах. Определение первоочередных потребностей и распределение средств осуществляется совместно с местными властями.

Напомним, в Украине стартовал новый этап программы "Восстановления", в рамках которого ВПЛ с временно оккупированных территорий смогут забронировать жилые ваучеры на 2 млн грн через приложение "Дія".