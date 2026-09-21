Уряд виділив 150 млн грн на відновлення пошкоджених будинків у Запорізькій області

Уряд спрямував 150 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, пошкоджених російськими атаками.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Відновлення житла у Запоріжжі

Із цієї суми 43 млн грн передбачено на два проєкти, роботи за якими вже тривають. Ще 107 млн грн спрямують на реалізацію дев’яти нових проєктів у Запоріжжі.

Усі заплановані роботи мають завершити до кінця 2026 року. Це має дати змогу мешканцям пошкоджених будинків якнайшвидше повернутися до своїх домівок.

Уряд зазначає, що пріоритетом залишається відновлення житла для людей, які постраждали від російських атак, зокрема у прифронтових містах і громадах. Визначення першочергових потреб та розподіл коштів здійснюють спільно з місцевою владою.

Нагадаємо, в Україні стартував новий етап програми “єВідновлення”, у межах якого ВПО з тимчасово окупованих територій зможуть забронювати житлові ваучери на 2 млн грн через застосунок “Дія”.