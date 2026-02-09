Запланована подія 2

Правительство выделило 231 млн грн в завершение школьных укрытий в 11 областях

Правительство выделило 231 млн грн завершения работ по обустройству школьных укрытий в 11 областях, чтобы уже в этом году обеспечить безопасные условия обучения для 10 тысяч детей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

По ее словам, средства направляются на 22 проекта, которые находятся на завершающей стадии и выполнены, по меньшей мере, на 60% в таких областях: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая.

Ожидается, что уже в этом году строительство будет завершено, а безопасные условия для очного и смешанного обучения получат 10 тысяч украинских детей в школах, военных лицеях, военно-морских лицеях и лицеях с усиленной военно-физической подготовкой.

"Безопасность образования — приоритет правительства. Именно поэтому в госбюджете на этот год мы заложили 5 млрд грн на школьные укрытия, в первую очередь в прифронтовых регионах. Делаем все для того, чтобы дети могли как можно быстрее возвращаться к очной учебе там, где позволяет ситуация с безопасностью", — отметила Свириденко.

Заметим, в рамках Программы восстановления Украины III (транш В) была отобрана дежурная группа из 21 проекта на общую сумму 100 млн грн, которые будут реализованы в трех областях.

Автор:
Татьяна Гойденко