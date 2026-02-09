Запланована подія 2

Уряд виділив 231 млн грн на завершення шкільних укриттів у 11 областях

укриття в школі
Уряд виділив 231 млн грн на завершення шкільних укриттів / Київська міська рада

Уряд виділив 231 млн грн завершення робіт з облаштування шкільних укриттів у 11 областях, щоб уже цього року забезпечити безпечні умови навчання для 10 тисяч дітей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.

За її словами, кошти спрямовуються на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% у таких областях: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Херсонська та Хмельницька.

Очікується, що вже цього року будівництво буде завершене, а безпечні умови для очного та змішаного навчання отримають 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою.

"Безпека освіти — пріоритет уряду. Саме тому загалом у держбюджеті на цей рік ми заклали 5 млрд грн на шкільні укриття, у першу чергу в прифронтових регіонах. Робимо все для того, щоб діти могли якнайшвидше повертатися до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація", — зазначила Свириденко.

Зауважимо, в межах Програми відновлення України III (транш В) було відібрано чергову групу з 21 проєкту на загальну суму 100 млн грн, які будуть реалізовані у трьох областях. 

Автор:
Тетяна Гойденко