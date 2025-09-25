Правительство выделило 333 млн грн на усиление обороны Сумщины

Правительство выделило 333 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета для Сумской областной военной администрации. Денежные средства предназначены для завершения строительства фортификаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Средства для укрепления Сумщины

Правительство выделяет 333 миллиона гривен из резервного фонда Государственного бюджета для усиления обороноспособности Сумской области. Денежные средства направлены Сумской областной военной администрации на завершение строительства фортификационных сооружений, укрепление инженерных позиций и установление невзрывных заграждений.

Реализация этих мер позволит значительно улучшить оборонные возможности региона и создать дополнительные инженерные препятствия для потенциальных угроз.

Напомним, 4 сентября российская террористическая армия атаковала энергетические объекты Сумской области. Под дроновым обстрелом оказалась инфраструктура города Сумы.