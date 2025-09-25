Запланована подія 2

Уряд виділив понад 300 млн грн на посилення оборони Сумщини

гривны
Сумська ОВА отримає 333 млн грн на інженерні укріплення

Уряд виділив 333 млн грн із резервного фонду Державного бюджету для Сумської обласної військової адміністрації. Кошти призначені для завершення будівництва фортифікацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти для укріплення Сумщини

Уряд виділяє 333 мільйони гривень із резервного фонду Державного бюджету для посилення обороноздатності Сумської області. Кошти скеровані Сумській обласній військовій адміністрації на завершення будівництва фортифікаційних споруд, укріплення інженерних позицій та встановлення невибухових загороджень.

Реалізація цих заходів дозволить значно покращити оборонні можливості регіону та створити додаткові інженерні перешкоди для потенційних загроз.

Нгаадаємо, 4 вересня російська терористична армія атакувала енергетичні об'єкти Сумської області. Під дроновим обстрілом опинилася інфраструктура міста Суми.

Автор:
Ольга Опенько