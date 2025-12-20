Запланована подія 2

Правительство выделило более 110 млн грн на восстановление жилья в Запорожье и учебного заведения в Николаеве

Правительство выделило более 110 млн грн на восстановление жилья / Depositphotos

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства развития общин и территорий и принял решение о выделении дополнительных 110,1 млн. грн. на внедрение четырех проектов восстановления в прифронтовых общинах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства будут направлены на завершение работ по восстановлению жилых домов в Запорожье и реализации проекта строительства учебного заведения в Николаеве. Все объекты получили повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации.

"Благодаря эффективному перераспределению средств Фонда ликвидации финансируем финишную прямую для этих четырех объектов. Это конкретный результат: сотни семей в Запорожье смогут вернуться в свои квартиры, а Николаев получит современное образовательное пространство", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В частности, предусмотрено завершение восстановления трех многоквартирных жилых домов, поврежденных российскими обстрелами, на общую сумму 99,3 млн. грн., а также реализацию проекта строительства Николаевского лицея № 60 - 10,9 млн. грн.

Финансирование производится за счет остатков Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Средства будут направлены в местные бюджеты в виде субвенции, что позволит завершить реализацию указанных проектов уже в 2025 году.

Напомним, в июне в Украине стартовала работа над созданием Государственной стратегии жилищной политики. Целью стратегии является разработка открытой, прозрачной и адаптированной к военным вызовам модели жилищной политики, которая обеспечит жилье внутриперемещенным лицам и всем гражданам Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко