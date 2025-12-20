Уряд виділив понад 110 млн грн на відбудову житла в Запоріжжі та закладу освіти в Миколаєві

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій та ухвалив рішення про виділення додаткових 110,1 млн грн на впровадження чотирьох проєктів відбудови у прифронтових громадах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти буде спрямовано на завершення робіт з відновлення житлових будинків у Запоріжжі та реалізацію проєкту будівництва закладу освіти в Миколаєві. Усі об’єкти зазнали пошкоджень унаслідок збройної агресії російської федерації.

"Завдяки ефективному перерозподілу коштів Фонду ліквідації фінансуємо фінішну пряму для цих чотирьох об’єктів. Це конкретний результат: сотні родин у Запоріжжі зможуть повернутися у свої квартири, а Миколаїв отримає сучасний освітній простір", — зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Зокрема, передбачено завершення відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами, на загальну суму 99,3 млн грн, а також реалізацію проєкту будівництва Миколаївського ліцею № 60 — 10,9 млн грн.

Фінансування здійснюється за рахунок залишків Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти буде спрямовано до місцевих бюджетів у вигляді субвенції, що дозволить завершити реалізацію зазначених проєктів уже у 2025 році.

Нагадаємо, в червні в Україні стартувала робота над створенням Державної стратегії житлової політики. Метою стратегії є розробка відкритої, прозорої та адаптованої до воєнних викликів моделі житлової політики, яка забезпечить житло внутрішньо переміщеним особам та всім громадянам України.