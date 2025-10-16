Правительство выделяет 100 млн грн на безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одессе

Правительство Украины направит 100 миллионов гривен на подготовку к отопительному сезону и ужесточение безопасности в Одессе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

100 млн грн Одессе и новый руководитель

В Одессе представили нового руководителя городской военной администрации Сергея Лысака. Это произошло по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"Создание военной администрации в Одессе — это шаг для защиты и устойчивости страны в условиях войны. Важно, чтобы городской совет продолжал работу, принимал решения, обеспечивал функционирование города. Задача военной администрации — поддержать этот процесс, объединить действия власти, силовиков и служб, чтобы система управления оставалась устойчивой и предусматривала риски, а не реагировала на последствия", - заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Одесса имеет стратегическое значение для всей Украины - через город проходят гуманитарные и энергетические маршруты, экспорт зерна и международная помощь. От стабильности Одессы зависит безопасность южных регионов и устойчивость государства.

Сергей Лысак имеет значительный опыт государственного управления. Ранее он возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию – регион, находящийся под постоянной угрозой обстрелов, но остающийся важным центром экономической активности, логистики и обороны страны.

В преддверии отопительного сезона правительство уделяет особое внимание готовности критической инфраструктуры: обеспечению теплоснабжения, созданию резервов топлива, автономным источникам энергии и подготовке ремонтных бригад.

Для поддержки города Кабинет министров направит 100 миллионов гривен дополнительной дотации на подготовку объектов критической инфраструктуры к зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что Минэнерго опровергло информацию о начале отопительного сезона с 1 ноября.