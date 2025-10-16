Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,90

48,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство выделяет 100 млн грн на безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одессе

отопления, батареи, субсидии
На неотапливаемый сезон также можно оформить денежную помощь. / Depositphotos

Правительство Украины направит 100 миллионов гривен на подготовку к отопительному сезону и ужесточение безопасности в Одессе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

100 млн грн Одессе и новый руководитель

В Одессе представили нового руководителя городской военной администрации Сергея Лысака. Это произошло по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"Создание военной администрации в Одессе — это шаг для защиты и устойчивости страны в условиях войны. Важно, чтобы городской совет продолжал работу, принимал решения, обеспечивал функционирование города. Задача военной администрации — поддержать этот процесс, объединить действия власти, силовиков и служб, чтобы система управления оставалась устойчивой и предусматривала риски, а не реагировала на последствия", - заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Одесса имеет стратегическое значение для всей Украины - через город проходят гуманитарные и энергетические маршруты, экспорт зерна и международная помощь. От стабильности Одессы зависит безопасность южных регионов и устойчивость государства.

Сергей Лысак имеет значительный опыт государственного управления. Ранее он возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию – регион, находящийся под постоянной угрозой обстрелов, но остающийся важным центром экономической активности, логистики и обороны страны.

В преддверии отопительного сезона правительство уделяет особое внимание готовности критической инфраструктуры: обеспечению теплоснабжения, созданию резервов топлива, автономным источникам энергии и подготовке ремонтных бригад.

Для поддержки города Кабинет министров направит 100 миллионов гривен дополнительной дотации на подготовку объектов критической инфраструктуры к зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что Минэнерго опровергло информацию о начале отопительного сезона с 1 ноября.

Автор:
Ольга Опенько