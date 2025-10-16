Уряд виділяє 100 млн грн на безпеку та підготовку до опалювального сезону в Одесі

Уряд України спрямує 100 мільйонів гривень на підготовку до опалювального сезону та посилення безпеки в Одесі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

100 млн грн Одесі та новий керівник

В Одесі представили нового керівника міської військової адміністрації — Сергія Лисака. Це відбулося за дорученням президента України Володимира Зеленського.

"Створення військової адміністрації в Одесі — це крок задля захисту та стійкості країни в умовах війни. Важливо, щоб міська рада продовжувала роботу, ухвалювала рішення, забезпечувала функціонування міста. Завдання військової адміністрації — підтримати цей процес, об’єднати дії влади, силовиків і служб, щоб система управління залишалася стійкою і передбачала ризики, а не реагувала на наслідки", — зазначив Олексій Кулеба.

Кулеба підкреслив, що Одеса має стратегічне значення для всієї України — через місто проходять гуманітарні та енергетичні маршрути, експорт зерна та міжнародна допомога. Від стабільності Одеси залежить безпека південних регіонів і стійкість держави.

Сергій Лисак має значний досвід державного управління. Раніше він очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію — регіон, який перебуває під постійною загрозою обстрілів, але залишається важливим центром економічної активності, логістики та оборони країни.

Напередодні опалювального сезону уряд приділяє особливу увагу готовності критичної інфраструктури: забезпеченню теплопостачання, створенню резервів палива, автономних джерел енергії та підготовці ремонтних бригад.

Для підтримки міста Кабінет міністрів спрямує 100 мільйонів гривень додаткової дотації на підготовку об’єктів критичної інфраструктури до зимового періоду.

Раніше повідомлялось, що Міненерго спростувало інформацію про початок опалювального сезону з 1 листопада.