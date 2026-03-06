Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство выделяет более 3 млрд грн на поддержку науки в Украине

Ключевым критерием для получения базового финансирования является результативность
Ключевым критерием для получения базового финансирования является результативность деятельности / Depositphotos

Правительство приняло порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов. Ключевым критерием для получения базового финансирования есть результативность деятельности, определяемая по итогам государственной аттестации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

Общий объем поддержки составляет более 3 млрд грн и направляется по трем основным направлениям:

  • стимулирование научных и научно-педагогических работников;
  • Развитие исследовательской инфраструктуры и современного оборудования;
  • Институциональное развитие научных и университетов.

По итогам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и высших учебных заведений получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые получат дополнительные надбавки к заработной плате как признание результатов работы их учреждений.

Наибольшее финансирование будет направлено в ключевые научные центры Украины — Киев, Харьков, Львов, Днепр и Сумы — где сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов.

Это решение подчеркивает стратегическую цель правительства укреплять научную сферу и стимулировать эффективность работы украинских ученых и университетов.

Отметим, что с 2021 по 2024 годы государство, местные бюджеты и международные партнеры потратили 11,3 млрд грн на цифровизацию школ Украины. Однако более половины школ до сих пор использует компьютеры старше 10–20 лет.

Автор:
Татьяна Гойденко