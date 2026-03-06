Правительство выделяет более 3 млрд грн на поддержку науки в Украине

Правительство приняло порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов. Ключевым критерием для получения базового финансирования есть результативность деятельности, определяемая по итогам государственной аттестации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

Общий объем поддержки составляет более 3 млрд грн и направляется по трем основным направлениям:

стимулирование научных и научно-педагогических работников;

Развитие исследовательской инфраструктуры и современного оборудования;

Институциональное развитие научных и университетов.

По итогам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и высших учебных заведений получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые получат дополнительные надбавки к заработной плате как признание результатов работы их учреждений.

Наибольшее финансирование будет направлено в ключевые научные центры Украины — Киев, Харьков, Львов, Днепр и Сумы — где сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов.

Это решение подчеркивает стратегическую цель правительства укреплять научную сферу и стимулировать эффективность работы украинских ученых и университетов.

