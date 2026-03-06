Уряд виділяє понад 3 млрд грн на підтримку науки в Україні

Уряд ухвалив порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ та досліджень університетів. Ключовим критерієм для отримання базового фінансування є результативність діяльності, що визначається за підсумками державної атестації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлія Свириденко.

Загальний обсяг підтримки становить понад 3 млрд грн і спрямовується за трьома основними напрямами:

Стимулювання наукових та науково-педагогічних працівників;

Розвиток дослідницької інфраструктури та сучасного обладнання;

Інституційний розвиток наукових установ та університетів.

За підсумками державної атестації 246 провідних наукових установ і закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Понад 50 тисяч науковців вперше отримають додаткові надбавки до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ.

Найбільше фінансування спрямовуватиметься до ключових наукових центрів України — Київ, Харків, Львів, Дніпро та Суми — де зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів.

Це рішення підкреслює стратегічну мету уряду зміцнювати наукову сферу та стимулювати ефективність роботи українських науковців і університетів.

Зауважимо, з 2021 по 2024 роки держава, місцеві бюджети та міжнародні партнери витратили 11,3 млрд грн на цифровізацію шкіл України. Проте понад половина шкіл досі використовує комп’ютери віком понад 10–20 років.