Правительство запускает пилотный цифровой калькулятор для расчета себестоимости публичных услуг
Правительство поддержало запуск пилотного проекта, который позволит рассчитывать себестоимость предоставления публичных услуг и создать единую систему исчисления административного собрания.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
На портале "Дія" будет создан цифровой калькулятор. Работники ЦНАПов и государственных органов будут вносить в систему данные о ресурсах и расходах, задействованных для предоставления конкретного сервиса.
Калькулятор будет автоматически вычислять себестоимость услуги по обновленной формуле.
Пилотный проект охватит 18 популярных платных услуг, среди которых:
- регистрация брака;
- оформление паспортов и водительских удостоверений;
- регистрация места жительства;
- другие административные услуги.
На основе собранных данных будет подготовлен аналитический отчет правительству. Он дозволит создать предложения по изменению законодательства и установить единую методику расчета административного сбора, делая упор на настоящие характеристики расходов.
Пилотный проект реализуется в рамках Государственной антикоррупционной программы, способствующей более прозрачному и эффективному администрированию публичных услуг.
Напомним, в октябре Кабмин принял новое постановление, внедряющее четкий перечень обязательных административных услуг в Центрах предоставления административных услуг. Обновленный список включает 373 услуги в 18 категориях: от регистрации бизнеса и недвижимости до ветеранских сервисов и социальной защиты.