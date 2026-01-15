Правительство запускает пилотный цифровой калькулятор для расчета себестоимости публичных услуг

Правительство поддержало запуск пилотного проекта, который позволит рассчитывать себестоимость предоставления публичных услуг и создать единую систему исчисления административного собрания.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

На портале "Дія" будет создан цифровой калькулятор. Работники ЦНАПов и государственных органов будут вносить в систему данные о ресурсах и расходах, задействованных для предоставления конкретного сервиса.

Калькулятор будет автоматически вычислять себестоимость услуги по обновленной формуле.

Пилотный проект охватит 18 популярных платных услуг, среди которых:

регистрация брака;

оформление паспортов и водительских удостоверений;

регистрация места жительства;

другие административные услуги.

На основе собранных данных будет подготовлен аналитический отчет правительству. Он дозволит создать предложения по изменению законодательства и установить единую методику расчета административного сбора, делая упор на настоящие характеристики расходов.

Пилотный проект реализуется в рамках Государственной антикоррупционной программы, способствующей более прозрачному и эффективному администрированию публичных услуг.

Напомним, в октябре Кабмин принял новое постановление, внедряющее четкий перечень обязательных административных услуг в Центрах предоставления административных услуг. Обновленный список включает 373 услуги в 18 категориях: от регистрации бизнеса и недвижимости до ветеранских сервисов и социальной защиты.