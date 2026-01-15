Запланована подія 2

Уряд запускає пілотний цифровий калькулятор для розрахунку собівартості публічних послуг

Запустили пілотний цифровий калькулятор для розрахунку собівартості адмінпослуг / Depositphotos

Уряд підтримав запуск пілотного проєкту, який дозволить розраховувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему обчислення адміністративних зборів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

На порталі "Дія" буде створено цифровий калькулятор. Працівники ЦНАПів та державних органів вноситимуть у систему дані про ресурси та витрати, які були задіяні для надання конкретного сервісу.

Калькулятор автоматично обчислюватиме собівартість послуги за оновленою формулою.

Пілотний проєкт охопить 18 популярних платних послуг, серед яких:

  • реєстрація шлюбу;
  • оформлення паспортів та посвідчень водія;
  • реєстрація місця проживання;
  • інші адміністративні сервіси.

На основі зібраних даних буде підготовлено аналітичний звіт для уряду. Він дозволить розробити пропозиції щодо зміни законодавства і встановити єдину методику розрахунку адміністративного збору, спираючись на реальні показники витрат.

Пілотний проєкт реалізується в рамках Державної антикорупційної програми, що сприятиме більш прозорому та ефективному адмініструванню публічних послуг.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив нову постанову, яка впроваджує чіткий перелік обов’язкових адміністративних послуг у Центрах надання адміністративних послуг. Оновлений перелік включає 373 послуги у 18 категоріях: від реєстрації бізнесу й нерухомості до ветеранських сервісів та соціального захисту.

Автор:
Тетяна Гойденко