Уряд запускає пілотний цифровий калькулятор для розрахунку собівартості публічних послуг
Уряд підтримав запуск пілотного проєкту, який дозволить розраховувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему обчислення адміністративних зборів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
На порталі "Дія" буде створено цифровий калькулятор. Працівники ЦНАПів та державних органів вноситимуть у систему дані про ресурси та витрати, які були задіяні для надання конкретного сервісу.
Калькулятор автоматично обчислюватиме собівартість послуги за оновленою формулою.
Пілотний проєкт охопить 18 популярних платних послуг, серед яких:
- реєстрація шлюбу;
- оформлення паспортів та посвідчень водія;
- реєстрація місця проживання;
- інші адміністративні сервіси.
На основі зібраних даних буде підготовлено аналітичний звіт для уряду. Він дозволить розробити пропозиції щодо зміни законодавства і встановити єдину методику розрахунку адміністративного збору, спираючись на реальні показники витрат.
Пілотний проєкт реалізується в рамках Державної антикорупційної програми, що сприятиме більш прозорому та ефективному адмініструванню публічних послуг.
Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив нову постанову, яка впроваджує чіткий перелік обов’язкових адміністративних послуг у Центрах надання адміністративних послуг. Оновлений перелік включає 373 послуги у 18 категоріях: від реєстрації бізнесу й нерухомості до ветеранських сервісів та соціального захисту.