Предпринимателям Кировоградской области представили инструменты для восстановления мощностей: какие программы действуют

В Кировоградской области из-за российских атак повреждено 20 предприятий. Для их восстановления Минэкономики представило три государственных программы, которые помогают возобновлять производство, страховать имущество от военных рисков и сохранять трудовые коллективы в период вынужденного простоя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Вопрос восстановления предприятий, пострадавших от российских атак, остается актуальным. Очень важно, чтобы предприятия знали о программах государственной поддержки и могли ими воспользоваться. Чтобы бизнес продолжал работать, создавать рабочие места и поддерживать экономику", - отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Какие программы действуют?

Сейчас действуют три государственных программы:

гранты для восстановления для производственных предприятий;

страхование военных рисков в рамках политики "Сделано в Украине";

программа "Точка опоры".

Программа грантов для перерабатывающей промышленности позволяет получить до 16 млн грн на предприятия, подвергшиеся разрушениям во время боевых действий. Государство покрывает до 80% от стоимости проекта, а средства можно потратить на приобретение, доставку и монтаж нового оборудования.

Программа страхования военных рисков состоит из двух компонентов. Первое направление компенсирует до 30 млн. грн. за уничтоженные или поврежденные производственные и складские помещения, инженерные сети или оборудование. Этот механизм работает в 10 областях с повышенным уровнем риска. Второе направление предусматривает компенсацию страховых премий по договорам страхования имущества по всей территории Украины, где предоставляются такие услуги. Государство возмещает часть стоимости страхования, которая превышает 1% страхового тарифа, но сумма выплаты не может быть больше 3 млн грн.

Программа "Точка опоры" ориентирована на сохранение работников во время простоя из-за повреждения предприятия. Она компенсирует часть расходов на оплату труда и уплату единого социального взноса в размере до 17294 грн на одного рабочего. Выплаты предоставляются сроком до трех месяцев, а в случае возобновления деятельности или релокации бизнеса финансирование могут продлить до шести месяцев.

Также представители министерства анонсировали подготовку изменений в программу льготного кредитования "5-7-9%". Они будут предусматривать специальные условия для восстанавливающих мощности компаний после обстрелов. Ожидается, что эти изменения вступят в силу в июле 2026 года.

Напомним, в мае Минэкономики представило государственные программы поддержки предприятий, пострадавших в результате российской агрессии.