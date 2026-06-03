Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,34

+0,04

EUR

51,66

+0,06

Наличный курс:

USD

44,23

44,15

EUR

51,78

51,60

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Предпринимателям Кировоградской области представили инструменты для восстановления мощностей: какие программы действуют

Тарас Высоцкий
Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий/Фото: Taras Vysotskyi

В Кировоградской области из-за российских атак повреждено 20 предприятий. Для их восстановления Минэкономики представило три государственных программы, которые помогают возобновлять производство, страховать имущество от военных рисков и сохранять трудовые коллективы в период вынужденного простоя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Вопрос восстановления предприятий, пострадавших от российских атак, остается актуальным. Очень важно, чтобы предприятия знали о программах государственной поддержки и могли ими воспользоваться. Чтобы бизнес продолжал работать, создавать рабочие места и поддерживать экономику", - отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Какие программы действуют?

Сейчас действуют три государственных программы:

  • гранты для восстановления для производственных предприятий;
  • страхование военных рисков в рамках политики "Сделано в Украине";
  • программа "Точка опоры".

Программа грантов для перерабатывающей промышленности позволяет получить до 16 млн грн на предприятия, подвергшиеся разрушениям во время боевых действий. Государство покрывает до 80% от стоимости проекта, а средства можно потратить на приобретение, доставку и монтаж нового оборудования.

Программа страхования военных рисков состоит из двух компонентов. Первое направление компенсирует до 30 млн. грн. за уничтоженные или поврежденные производственные и складские помещения, инженерные сети или оборудование. Этот механизм работает в 10 областях с повышенным уровнем риска. Второе направление предусматривает компенсацию страховых премий по договорам страхования имущества по всей территории Украины, где предоставляются такие услуги. Государство возмещает часть стоимости страхования, которая превышает 1% страхового тарифа, но сумма выплаты не может быть больше 3 млн грн.

Программа "Точка опоры" ориентирована на сохранение работников во время простоя из-за повреждения предприятия. Она компенсирует часть расходов на оплату труда и уплату единого социального взноса в размере до 17294 грн на одного рабочего. Выплаты предоставляются сроком до трех месяцев, а в случае возобновления деятельности или релокации бизнеса финансирование могут продлить до шести месяцев.

Также представители министерства анонсировали подготовку изменений в программу льготного кредитования "5-7-9%". Они будут предусматривать специальные условия для восстанавливающих мощности компаний после обстрелов. Ожидается, что эти изменения вступят в силу в июле 2026 года.

Напомним, в мае Минэкономики представило государственные программы поддержки предприятий, пострадавших в результате российской агрессии.

Автор:
Татьяна Ковальчук