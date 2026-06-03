Підприємцям Кіровоградщини представили інструменти для відновлення потужностей: які програми діють

У Кіровоградській області через російські атаки пошкоджено 20 підприємств. Для їхнього відновлення Мінекономіки презентувало три державні програми, які допомагають відновлювати виробництво, страхувати майно від воєнних ризиків та зберігати трудові колективи в період вимушеного простою.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Питання відновлення підприємств, які постраждали від російських атак, залишається актуальним. Дуже важливо, щоб підприємства знали про програми державної підтримки та могли ними скористатися. Щоб бізнес продовжував працювати, створювати робочі місця та підтримувати економіку", — зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Які програми діють?

Зараз діють три державні програми:

гранти на відновлення для виробничих підприємств;

страхування воєнних ризиків у межах політики "Зроблено в Україні";

програма "Точка опори".

Програма грантів для переробної промисловості дозволяє отримати до 16 млн грн на підприємства, що зазнали руйнувань під час бойових дій. Держава покриває до 80% вартості проєкту, а кошти можна витратити на придбання, доставку та монтаж нового обладнання.

Програма страхування воєнних ризиків складається з двох компонентів. Перший напрям компенсує до 30 млн грн за знищені або пошкоджені виробничі й складські приміщення, інженерні мережі чи устаткування. Цей механізм працює у 10 областях із підвищеним рівнем ризику. Другий напрям передбачає компенсацію страхових премій за договорами страхування майна на всій території України, де надаються такі послуги. Держава відшкодовує частину вартості страхування, яка перевищує 1% страхового тарифу, але сума виплати не може бути більшою за 3 млн грн.

Програма "Точка опори" орієнтована на збереження працівників під час простою через пошкодження підприємства. Вона компенсує частину витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску в розмірі до 17 294 грн на одного робітника. Виплати надаються на строк до трьох місяців, а у разі відновлення діяльності або релокації бізнесу фінансування можуть продовжити до шести місяців.

Також представники міністерства анонсували підготовку змін до програми пільгового кредитування "5-7-9%". Вони передбачатимуть спеціальні умови для компаній, що відновлюють потужності після обстрілів. Очікується, що ці зміни набудуть чинності у липні 2026 року.

Нагадаємо, у травні Мінекономіки представило державні програми підтримки підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії.