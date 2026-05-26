Уряд запустив три інструменти для відновлення бізнесу Києва та області після обстрілів: алгоритм дій

Під час наради з представниками бізнесу Мінекономіки представило алгоритм дій та державні програми для відновлення роботи підприємств Києва та Київської області, які постраждали від ракетних атак. Ці інструменти розроблені для компенсації збитків та збереження робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Для Києва та Київської області вже напрацьований чіткий алгоритм дій для підприємств, які постраждали внаслідок ворожих атак. Наше завдання – щоб кожен підприємець знав, куди звертатися, як швидко отримати допомогу та які державні інструменти вже працюють для відновлення економічної активності ", – наголосив заступник міністра Тарас Висоцький.

Три основні напрями підтримки:

гранти на відновлення виробничих підприємств, за якими виробники у сфері переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн, а держава фінансує до 80% вартості проєкту;

державна програма компенсації втрат від воєнних ризиків, що передбачає виплату до 30 млн грн за пошкоджене або знищене майно, а також до 3 млн грн на часткове покриття витрат із надання страхових послуг;

програма "Точка опори" для підприємств, які тимчасово зупинили діяльність через обстріли, що забезпечує компенсацію частини заробітних плат персоналу та єдиного соціального внеску (ЄСВ) на період простою або перенесення потужностей.

Висоцький закликав представників місцевих військових адміністрацій поширювати інформацію про ці програми серед підприємців та допомагати їм під час подання заявок.

Алгоритм дій підприємств

Київська міська військова адміністрація підготувала офіційну дорожню карту для керівників та власників підприємств, які зазнали руйнувань або пошкоджень через обстріли. Інструкція складається з шести послідовних етапів.

Вихід на зв'язок з органами влади. Необхідно звернутися до відповідального представника Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМВА. Контактною особою визначено заступника директора департаменту Багана Анатолія Олександровича. На цьому етапі також вирішуються питання координації з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національною поліцією України. Замовлення оцінки збитків. Підприємства мають замовити офіційну оцінку завданих збитків. Для цього можна скористатися послугами з оцінки, які дозволяють здійснити оплату з відстрочкою терміном до 60 днів. Перелік уповноважених підприємств міститься у додатку до інструкції. Отримання гранту на відновлення. Постраждалим компаніям пропонують ознайомитися з доступними фінансовими можливостями та оформити безповоротну допомогу. Страхування воєнних ризиків. У разі відсутності страхового покриття на випадок бойових дій, бізнесу рекомендують переглянути умови чинних програм та оформити страхування воєнних ризиків. Підтримка персоналу через програму "Точка опори". Якщо працівники компанії перебувають у вимушеному простої або підприємству потрібна фінансова допомога для виплати заробітної плати, передбачено використання державної програми "Точка опори". Постійна координація та утримання зв'язку. Для ефективного розв'язання поточних проблем підприємствам необхідно підтримувати постійний інформаційний контакт із трьома інституціями: профільним департаментом міської військової адміністрації, представниками Експортно-кредитного агентства України та найближчим відділенням Державного центру зайнятості.

Нагадаємо, після останніх ворожих обстрілів у Києві та області зафіксовано зростання кількості звернень щодо компенсацій за пошкоджене майно. Тільки протягом 24–25 травня мешканці столиці подали 986 інформаційних повідомлень про руйнування, а у Київській області зареєстрували ще 147 заяв.