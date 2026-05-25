Виплати за пошкоджене житло: кияни масово подають заявки на "єВідновлення" після обстрілів

Після останніх ворожих обстрілів у Києві та області зафіксовано зростання кількості звернень щодо компенсацій за пошкоджене майно. Тільки протягом 24–25 травня мешканці столиці подали 986 інформаційних повідомлень про руйнування, а у Київській області зареєстрували ще 147 заяв.

"Завдяки програмі "єВідновлення", держава допомагає українцям отримати компенсацію на ремонт пошкодженого житла або сертифікат для придбання нового — замість знищеного", — зазначили у відомстві.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, органи влади на місцях організовують роботу комісій для оперативного обстеження пошкоджених домівок, однак обсяг роботи через масштабну атаку — великий.

пошкоджена квартира у Києві / Міністерство розвитку громад та територій України

Для отримання фінансування кожна родина, чиє майно постраждало внаслідок обстрілів, має подати відповідну заявку через додаток або портал "Дія". Організація процесу передбачає обов'язковий виїзд місцевої комісії для фіксації пошкоджень та визначення суми виплат.

"Важливо, щоб керівництво на місцях підсилило роботу комісій з обстеження, щоб постраждалі люди якнайшвидше отримали допомогу", — підкреслив Кулеба.

Станом на сьогодні державна програма вже зафіксувала наступні результати у столиці:

компенсацію на відновлення пошкодженого житла отримали майже 19 тисяч родин;

житлові сертифікати для купівлі нової оселі замість повністю зруйнованої отримали майже 8,5 тисяч сімей.

Обстріл Києва

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах міста. Пошкоджені будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві та головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності. Повністю знищено торговий центр "Квадрат". Також у столиці ворожими ракетами та дронами пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби та знищено пам’ятку архітектури — Національний музей "Чорнобиль".

Як зазначив Віталій Кличко, пошкодження були зафіксовані у всіх районах міста, зокрема:

у Дарницькому районі — будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку;

в Оболонському районі БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок; сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку;

у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр;

у Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив;

у Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок;

у Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови;

у Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку;

у Деснянському уламки влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру;

у Солом’янському районі — на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій;

у Печерському районі — пожежа в 20-поверховому житловому будинку сталася пожежа.

За інформацією мера Києва, станом на сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей. Усього в Києві постраждали 86 людей. Двоє людей загинули.

Нагадаємо, масований російський обстріл 24 травня пошкодив будівлю уряду та Національного банку України в центрі Києва