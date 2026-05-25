Выплаты за поврежденное жилье: киевляне массово подают заявки на "єВідновлення" после обстрелов

После последних вражеских обстрелов в Киеве и области зафиксирован рост количества обращений по поводу компенсаций за поврежденное имущество. Только в течение 24-25 мая жители столицы подали 986 информационных сообщений о разрушениях, а в Киевской области зарегистрировали еще 147 заявлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Благодаря программе "єВідновлення", государство помогает украинцам получить компенсацию на ремонт поврежденного жилья или сертификат для приобретения нового — вместо уничтоженного", — отметили в ведомстве.

За словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, органы власти на местах организуют работу комиссий для оперативного обследования поврежденных домов, однако объем работы из-за масштабной атаки — велик.

поврежденная квартира в Киеве / Министерство развития общин и территорий Украины

Для получения финансирования каждая семья, чье имущество пострадало в результате обстрелов, должна подать соответствующую заявку через приложение или портал "Дія". Организация процесса предусматривает обязательный выезд местной комиссии для фиксации повреждений и определения суммы выплат.

"Важно, чтобы руководство на местах усилило работу комиссий по обследованию, чтобы пострадавшие люди как можно быстрее получили помощь", - подчеркнул Кулеба.

По состоянию на сегодняшний день государственная программа уже зафиксировала следующие результаты в столице:

компенсацию на восстановление поврежденного жилья получили около 19 тысяч семей;

жилищные сертификаты для покупки нового дома вместо полностью разрушенного получили почти 8,5 тысяч семей.

Обстрел Киева

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы во всех районах города. Повреждены здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности.

Полностью уничтожен торговый центр "Квадрат". Также в столице вражескими ракетами и дронами повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы и уничтожен памятник архитектуры - Национальный музей "Чернобыль".

Как отметил Виталий Кличко, повреждения были зафиксированы во всех районах города, в частности:

в Дарницком районе - здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и автомобили, припаркованные возле жилого дома;

в Оболонском районе БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом; произошел пожар в 16-этажном жилом доме;

в Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр;

в Днепровском районе обломки рухнули на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того повреждения получили складское здание и гаражный кооператив;

в Святошинском районе обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом;

в Подольском также произошло падение обломков на территории нежилой застройки;

в Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома;

в Деснянском обломки попали в здания супермаркета и торгового центра;

в Соломенском районе - на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций;

в Печерском районе - пожар в 20-этажном жилом доме произошел пожар.

По информации мэра Киева, состоянием на сегодняшнее утро в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая. В частности, двое детей. Всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли.

Напомним, массированный российский обстрел 24 мая повредил здание правительства и Национального банка Украины в центре Киева.