Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Выплаты за поврежденное жилье: киевляне массово подают заявки на "єВідновлення" после обстрелов

поврежденный дом после обстрела РФ
Киевляне подали 986 заявлений о поврежденном имуществе за питора суток / Министерство развития общин и территорий Украины

После последних вражеских обстрелов в Киеве и области зафиксирован рост количества обращений по поводу компенсаций за поврежденное имущество. Только в течение 24-25 мая жители столицы подали 986 информационных сообщений о разрушениях, а в Киевской области зарегистрировали еще 147 заявлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Благодаря программе "єВідновлення", государство помогает украинцам получить компенсацию на ремонт поврежденного жилья или сертификат для приобретения нового — вместо уничтоженного", — отметили в ведомстве.

За словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, органы власти на местах организуют работу комиссий для оперативного обследования поврежденных домов, однако объем работы из-за масштабной атаки — велик.

поврежденная квартира в Киеве
поврежденная квартира в Киеве / Министерство развития общин и территорий Украины

Для получения финансирования каждая семья, чье имущество пострадало в результате обстрелов, должна подать соответствующую заявку через приложение или портал "Дія". Организация процесса предусматривает обязательный выезд местной комиссии для фиксации повреждений и определения суммы выплат.

"Важно, чтобы руководство на местах усилило работу комиссий по обследованию, чтобы пострадавшие люди как можно быстрее получили помощь", - подчеркнул Кулеба.

По состоянию на сегодняшний день государственная программа уже зафиксировала следующие результаты в столице:

  • компенсацию на восстановление поврежденного жилья получили около 19 тысяч семей;
  • жилищные сертификаты для покупки нового дома вместо полностью разрушенного получили почти 8,5 тысяч семей.

Обстрел Киева

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы во всех районах города. Повреждены здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности.

Полностью уничтожен торговый центр "Квадрат". Также в столице вражескими ракетами и дронами повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы и уничтожен памятник архитектуры - Национальный музей "Чернобыль".

Как отметил Виталий Кличко, повреждения были зафиксированы во всех районах города, в частности:

  • в Дарницком районе - здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и автомобили, припаркованные возле жилого дома;
  • в Оболонском районе БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом; произошел пожар в 16-этажном жилом доме;
  • в Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр;
  • в Днепровском районе обломки рухнули на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того повреждения получили складское здание и гаражный кооператив;
  • в Святошинском районе обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом;
  • в Подольском также произошло падение обломков на территории нежилой застройки;
  • в Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома;
  • в Деснянском обломки попали в здания супермаркета и торгового центра;
  • в Соломенском районе - на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций;
  • в Печерском районе - пожар в 20-этажном жилом доме произошел пожар.

По информации мэра Киева, состоянием на сегодняшнее утро в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая. В частности, двое детей. Всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли.

Напомним, массированный российский обстрел 24 мая повредил здание правительства и Национального банка Украины в центре Киева.

Автор:
Татьяна Ковальчук