У Києві демонтують частину БЦ "Лук'янівський" після обстрілів

Частину пошкодженого бізнес-центру LUWR (ТОВ “БЦ Лук’янівський”) планують демонтувати після чергових руйнувань, спричинених російськими обстрілами. Паралельно власник готує заяву до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

За словами власника LUWR Назара Бенча, наразі розглядається варіант часткового демонтажу конструкцій у крайній лівій частині будівлі, де кілька поверхів зазнали значних пошкоджень. Після демонтажу планують відновити колони та виконати підсилення конструкцій, говорить Бенч.

Для оцінки технічного стану будівлі девелопер залучає сертифікованого експерта, який уже працював із об’єктом після попередніх п’яти влучань. Активні роботи зможуть розпочати після вилучення уламків ракет та інших небезпечних елементів.

За словами власника, для демонтажу знадобиться спеціальна техніка, адже частину пошкоджених конструкцій і фасаду доведеться зрізати будівельними ножицями.

Бізнес-центр “Лук’янівський” площею 28 тис. кв. м відкрили незадовго до повномасштабного вторгнення. На початок 2022 року в оренду було передано близько 60% площ, однак після обстрілів роботу об’єкта призупинили.

Ще торік компанія розпочала судовий процес проти Росії з метою стягнення компенсації за пошкодження будівлі та втрачений прибуток. За словами Бенча, сума збитків продовжує зростати, однак остаточні підрахунки поки не завершені.

Він уточнив, що за першим епізодом пошкодження сума збитків разом із втраченою вигодою оцінюється у $8,73 млн. Наразі компанія очікує рішення суду у справі №910/1211/25. Щодо наступних обстрілів — тривають експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, після яких також планують подавати нові позови.

Компанія не розраховує на фінансову допомогу від держави чи міської влади, натомість робить ставку на можливість виконання судових рішень у міжнародних юрисдикціях.

За словами Бенча, йдеться насамперед про країни англосаксонської правової системи — зокрема Великобританію та США. Компанія сподівається, що тривала військова агресія РФ може стати підставою для перегляду підходів до державного імунітету Росії у міжнародних судах.

Також розглядається можливість компенсацій у межах міжнародного механізму, який може бути створений для відшкодування збитків, завданих Україні та українським громадянам і бізнесу.

Крім того, БЦ “Лук’янівський” готує подання заяви до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

За даними YouControl, ТОВ БЦ “Лук’янівський” було засноване у 2018 році. Статутний капітал компанії становить 5 млн грн, а засновником є швейцарська компанія BCG Investment AG.

