В Киеве демонтируют часть БЦ "Лукьяновский" после обстрелов

Часть поврежденного бизнес-центра LUWR (ООО "БЦ Лукьяновский") планируют демонтировать после очередных разрушений, вызванных российскими обстрелами. Параллельно собственник готовит заявление в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

По словам владельца LUWR Назара Бенча, в настоящее время рассматривается вариант частичного демонтажа конструкций в крайней левой части здания, где несколько этажей получили значительные повреждения. После демонтажа планируют восстановить колонны и усилить конструкции, говорит Бенч.

Для оценки технического состояния здания девелопер привлекает сертифицированного эксперта, уже работавшего с объектом после предыдущих пяти попаданий. Активные работы смогут начать после извлечения отломков ракет и других опасных элементов.

По словам владельца, для демонтажа понадобится специальная техника, ведь часть поврежденных конструкций и фасада придется срезать строительными ножницами.

Бизнес-центр "Лукьяновский" площадью 28 тыс. кв. м открыли незадолго до полномасштабного вторжения. К началу 2022 г. в аренду было передано около 60% площадей, однако после обстрелов работу объекта приостановили.

Еще в прошлом году компания начала судебный процесс против России с целью взыскания компенсации за повреждение здания и утраченную прибыль. По словам Бенча, сумма ущерба продолжает расти, однако окончательные подсчеты пока не завершены.

Он уточнил, что по первому эпизоду повреждения сумма ущерба вместе с упущенной выгодой оценивается в $8,73 млн. В настоящее время компания ожидает решения суда по делу №910/1211/25. Относительно следующих обстрелов продолжаются экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, после которых также планируют подавать новые иски.

Компания не рассчитывает на финансовую помощь от государства или городских властей, но делает ставку на возможность выполнения судебных решений в международных юрисдикциях.

По словам Бенча, речь идет прежде всего о странах англосаксонской правовой системы — в частности, Великобритании и США. Компания надеется, что продолжительная военная агрессия РФ может стать основанием для пересмотра подходов к государственному иммунитету России в международных судах.

Также рассматривается возможность компенсаций в рамках международного механизма, который может быть создан для возмещения ущерба, нанесенного Украине и украинским гражданам и бизнесу.

Кроме того, БЦ "Лукьяновский" готовит подачу заявления в международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

По данным YouControl, ООО БЦ "Лукьяновский" было основано в 2018 году. Уставный капитал компании составляет 5 млн грн, а учредителем является швейцарская компания BCG Investment AG.

