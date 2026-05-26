Правительство запустило три инструмента для возобновления бизнеса Киева и области после обстрелов: алгоритм действий

Майдан Незалежности в Киеве / Википедия

В ходе совещания с представителями бизнеса Минэкономики представило алгоритм действий и государственные программы для возобновления работы пострадавших от ракетных атак предприятий Киева и Киевской области. Эти инструменты разработаны для компенсации ущерба и сохранения рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для Киева и Киевской области уже наработан четкий алгоритм действий для предприятий, пострадавших вследствие вражеских атак. Наша задача – чтобы каждый предприниматель знал, куда обращаться, как быстро получить помощь и какие государственные инструменты уже работают для возобновления экономической активности", – подчеркнул замминистра Тарас Высоцкий.

Три основных направления поддержки:

  • гранты на восстановление производственных предприятий, согласно которым производители в сфере перерабатывающей промышленности могут получить до 16 млн грн, а государство финансирует до 80% стоимости проекта;
  • государственная программа компенсации потерь от военных рисков, предусматривающая выплату до 30 млн. грн. за поврежденное или уничтоженное имущество, а также до 3 млн. грн. на частичное покрытие расходов по предоставлению страховых услуг;
  • программа "Точка опоры" для предприятий, временно приостановивших деятельность из-за обстрелов, обеспечивающей компенсацию части заработных плат персонала и единого социального взноса (ЕСВ) на период простоя или переноса мощностей.

Высоцкий призвал представителей местных военных администраций распространять информацию об этих программах среди предпринимателей и помогать им при подаче заявок.

Алгоритм действий предприятий

Киевская городская военная администрация подготовила официальную дорожную карту для руководителей и владельцев предприятий, подвергшихся разрушениям или повреждениям из-за обстрелов. Инструкция состоит из шести последовательных этапов.

  1. Выход на связь с органами власти. Необходимо обратиться к ответственному представителю Департамента промышленности и развитию предпринимательства КМВА. Контактным лицом определен заместитель директора департамента Багана Анатолий Александрович. На этом этапе решаются вопросы координации с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полицией Украины.  
  2. Заказ оценки ущерба. Предприятия должны заказать официальную оценку нанесенного ущерба. Для этого можно воспользоваться услугами оценки, позволяющими произвести оплату с отсрочкой сроком до 60 дней. Список уполномоченных компаний содержится в приложении к аннотации.
  3. Получение гранта для восстановления. Пострадавшим компаниям предлагается ознакомиться с доступными финансовыми возможностями и оформить безвозвратную помощь.
  4. Страхование военных рисков. В случае отсутствия страхового покрытия на случай боевых действий бизнесу рекомендуют пересмотреть условия действующих программ и оформить страхование военных рисков.
  5. Поддержка персонала через программу "Точка опоры". Если работники компании находятся в вынужденном простое или предприятию требуется финансовая помощь для выплаты заработной платы, предусмотрено использование государственной программы "Точка опоры".
  6. Постоянная координация и удержание связи. Для эффективного разрешения текущих проблем предприятиям необходимо поддерживать постоянный информационный контакт с тремя институтами: профильным департаментом городской военной администрации, представителями Экспортно-кредитного агентства Украины и ближайшим отделением Государственного центра занятости.

Напомним, после последних вражеских обстрелов в Киеве и области зафиксирован рост количества обращений по поводу компенсаций за поврежденное имущество. Только в течение 24-25 мая жители столицы подали 986 информационных сообщений о разрушениях, а в Киевской области зарегистрировали еще 147 заявлений.

Автор:
Татьяна Ковальчук