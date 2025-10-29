Предприятие Лакшми Миттала покупало российскую нефть с подсанкционных судов – FT

Энергетическое предприятие индийского миллиардера Лакшми Миттала покупало российскую нефть, транспортировавшуюся суднами, находящимися под санкциями США и ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

По данным издания, которое имеет собственный анализ спутниковых снимков, данных судоходства и таможенных документов, нефтеперерабатывающий завод Guru Gobind Singh в Пенджабе, принадлежащий компании HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL), в 2025 году получил по меньшей мере четыре партии сырой нефти общей стоимостью около $280 млн.

Нефть направлялась из российского порта Мурманск в Оманский залив в период с июля по сентябрь. Часть маршрута обеспечивали попавшие под санкции США танкеры, в том числе суда Belgorod, Danshui, Dignity and Primorye. Завершающий этап доставки осуществлял танкер Samadha, не санкционированный в США, но включенный в черный список ЕС.

По наблюдениям FT, суда использовали манипуляции с транспондерами и передачу груза с судна на судно в Оманском заливе, чтобы скрыть реальное происхождение нефти.

Пока неизвестно, знала ли компания HMEL об использовании санкционированных судов. HMEL является совместным предприятием Hindustan Petroleum Corporation Limited (49%) и компанией из группы Mittal (49%), еще 2% принадлежат финансовым учреждениям.

Эксперты по вопросам торговли подчеркивают, что такие операции могут представлять риски вторичных санкций для компаний, не проверяющих цепи поставок.

Отметим, что Лакшми Миттал – глава совета директоров компании ArcelorMittal, являющейся одной из крупнейших металлургических компаний в мире. Он известен своей стратегией агрессивных поглощений, позволившей ему построить стальную империю, ведущую деятельность во многих странах. В Украине бизнесмен контролирует металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", один из крупнейших экспортеров стали в Восточной Европе.

Добавим, в начале октября Европейский Союз предложил ввести санкции против трех фирм, предоставивших фальшивые флаги подсанкционным нефтяным танкерам "теневого флота" России.