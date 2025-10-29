Запланована подія 2

Підприємство Лакшмі Міттала купувало російську нафту з підсанкційних суден – FT

Danshui є одним з підсанкційних суден
Енергетичне підприємство індійського мільярдера Лакшмі Міттала купувало російську нафту, що транспортувалася суднами, які перебувають під санкціями США та ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

За даними видання, яке має власний аналіз супутникових знімків, даних судноплавства та митних документів, нафтопереробний завод Guru Gobind Singh у Пенджабі, що належить компанії HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL), у 2025 році отримав щонайменше чотири партії сирої нафти загальною вартістю близько $280 млн, доставлені підсанкційними суднами.

Нафта прямувала з російського порту Мурманськ до Оманської затоки у період з липня до вересня. Частину маршруту забезпечували танкери, які потрапили під санкції США, зокрема судна Belgorod, Danshui, Dignity and Primorye. Завершальний етап доставки здійснював танкер Samadha, не санкціонований у США, але включений до чорного списку ЄС.

За спостереженнями FT, судна використовували маніпуляції з транспондерами та передачу вантажу з судна на судно в Оманській затоці, щоб приховати реальне походження нафти.

Наразі невідомо, чи знала компанія HMEL про використання санкційованих суден. HMEL є спільним підприємством Hindustan Petroleum Corporation Limited (49%) та компанією з групи Mittal (49%), ще 2% належать фінансовим установам.

Експерти з питань торгівлі наголошують, що такі операції можуть становити ризики вторинних санкцій для компаній, які не перевіряють ланцюги постачання.

Зауважимо, що Лакшмі Міттал – голова ради директорів компанії ArcelorMittal, яка є однією з найбільших металургійних компаній у світі. Він відомий своєю стратегією агресивних поглинань, що дозволила йому збудувати сталеву імперію, яка веде діяльність у багатьох країнах.  В Україні бізнесмен контролює металургійний комбінат “ArcelorMittal Кривий Ріг”, один із найбільших експортерів сталі у Східній Європі.

Додамо, на початку жовтня Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти трьох фірм, які надали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам "тіньового флоту" Росії.

Автор:
Тетяна Гойденко