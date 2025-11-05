Предприятия "Нафтогаза" приобрели труб на 7 млрд грн

С начала года предприятия группы "Нафтогаз" заключили контракты на общую сумму около 83 млрд грн. Трубная продукция стала самой большой категорией закупок в 2025 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила директор по операционной эффективности в сфере закупок и управления цепями поставок "Нафтогаза" Надежда Бигун во время мероприятия "День поставщика", передает ExPro.

По ее словам, предприятия "Нафтогаза" в 2025 году приобрели трубы на общую сумму почти 7 млрд грн.

Кто стал крупнейшим поставщиком

"Интерпайп" Виктора Пинчука остается лидером среди поставщиков "Нафтогаза", заключив с предприятиями группы договоров на общую сумму 5,466 млрд грн в 2025 году.

Предприятие снабжает "Нафтогазом" разнообразную продукцию собственного производства, прежде всего трубы (обсадные, стальные бесшовные, насосно-компрессорные).

Среди других крупнейших поставщиков "Нафтогаза":

"Укрнафта",

"Энерготрейд",

ГПК "Нафтогаз Украины",

БК "Укрбурсервис".

Ранее сообщалось, что украинская промышленная компания "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука поставила насосно компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M для обновления 39 скважин газового месторождения Билчурешти на юге Румынии.