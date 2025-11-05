- Категория
Предприятия "Нафтогаза" приобрели труб на 7 млрд грн
С начала года предприятия группы "Нафтогаз" заключили контракты на общую сумму около 83 млрд грн. Трубная продукция стала самой большой категорией закупок в 2025 году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила директор по операционной эффективности в сфере закупок и управления цепями поставок "Нафтогаза" Надежда Бигун во время мероприятия "День поставщика", передает ExPro.
По ее словам, предприятия "Нафтогаза" в 2025 году приобрели трубы на общую сумму почти 7 млрд грн.
Кто стал крупнейшим поставщиком
"Интерпайп" Виктора Пинчука остается лидером среди поставщиков "Нафтогаза", заключив с предприятиями группы договоров на общую сумму 5,466 млрд грн в 2025 году.
Предприятие снабжает "Нафтогазом" разнообразную продукцию собственного производства, прежде всего трубы (обсадные, стальные бесшовные, насосно-компрессорные).
Среди других крупнейших поставщиков "Нафтогаза":
- "Укрнафта",
- "Энерготрейд",
- ГПК "Нафтогаз Украины",
- БК "Укрбурсервис".
Ранее сообщалось, что украинская промышленная компания "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука поставила насосно компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M для обновления 39 скважин газового месторождения Билчурешти на юге Румынии.