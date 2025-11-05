Підприємства "Нафтогазу" придбали труб на 7 млрд грн

З початку року підприємства групи "Нафтогаз" уклали контрактів на загальну суму близько 83 млрд грн. Трубна продукція стала найбільшою категорією закупівель у 2025 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомила директорка з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання "нафтогазу" Надія Бігун під час заходу "День постачальника", передає ExPro.

За її словами, підприємства "Нафтогазу" у 2025 році придбали труб на загальну суму майже 7 млрд грн.

Хто став найбільшим постачальником

"Інтерпайп" Віктора Пінчука залишається лідером серед постачальників "Нафтогазу", уклавши з підприємствами групи договорів на загальну суму 5,466 млрд грн у 2025 році.

Підприємство постачає "Нафтогазу" різноманітну продукцію власного виробництва, передусім труби (обсадні, сталеві безшовні, насосно-компресорні).

Серед інших найбільших постачальників "Нафтогазу":

"Укрнафта";

"Енерготрейд";

ГПК "Нафтогаз України";

БК "Укрбурсервіс" .

Раніше повідомлялося, що українська промислова компанія "Інтерпайп" бізнесмена Віктора Пінчука поставила насосно-компресорні труби із преміальним з’єднанням UPJ-M для оновлення 39 свердловин газового родовища Білчурешті на півдні Румунії.