Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Предприятия оборонного сектора могут временно бронировать специалистов с нарушением военного учета

Бронирование работников
Бронирование специалистов для оборонных предприятий стало доступным онлайн.

На портале "Дія" заработала новая возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных для нужд Вооруженных Сил Украины компаний — бронировать работников даже при наличии нарушений в военном учете.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет о временном бронировании специалистов на срок до 45 календарных дней. За это время работник может урегулировать свои учетные данные, а предприятие непрерывно обеспечивать выполнение оборонных задач.

"Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов для работы. Запуск этой услуги в Действии позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Воспользоваться услугой могут предприятия, включенные в Единый перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса или имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ. Подать заявление могут руководители предприятий, подписанты или уполномоченные лица.

Для подачи заявления необходимо авторизироваться на портале Действие с помощью квалифицированной электронной подписи, выбрать услугу "Бронирование работников" и при подаче заявления выбрать категорию "Работники с нарушением военного учета". После внесения данных работников и подписания заявления статус его рассмотрения будет отражаться в личном кабинете заявителя.

Ожидается, что запуск этой возможности позволит предприятиям оборонного сектора привлекать специалистов к работе и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление №76, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.

Автор:
Татьяна Гойденко