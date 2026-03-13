Предприятия оборонного сектора могут временно бронировать специалистов с нарушением военного учета

На портале "Дія" заработала новая возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных для нужд Вооруженных Сил Украины компаний — бронировать работников даже при наличии нарушений в военном учете.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет о временном бронировании специалистов на срок до 45 календарных дней. За это время работник может урегулировать свои учетные данные, а предприятие непрерывно обеспечивать выполнение оборонных задач.

"Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов для работы. Запуск этой услуги в Действии позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Воспользоваться услугой могут предприятия, включенные в Единый перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса или имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ. Подать заявление могут руководители предприятий, подписанты или уполномоченные лица.

Для подачи заявления необходимо авторизироваться на портале Действие с помощью квалифицированной электронной подписи, выбрать услугу "Бронирование работников" и при подаче заявления выбрать категорию "Работники с нарушением военного учета". После внесения данных работников и подписания заявления статус его рассмотрения будет отражаться в личном кабинете заявителя.

Ожидается, что запуск этой возможности позволит предприятиям оборонного сектора привлекать специалистов к работе и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление №76, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.