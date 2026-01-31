Уряд змінив правила бронювання працівників підприємств ОПК

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови №76, що регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.

Рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, критично важливих для економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

Згідно з ухваленими змінами, у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК більше не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

В уряді зазначають, що рішення враховує специфіку роботи підприємств оборонно-промислового комплексу в умовах повномасштабної війни та має на меті створення умов для масштабування виробництва критично важливого озброєння і військової техніки.

Раніше уряд оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств.

Також уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.