Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,14

43,00

EUR

51,45

51,25

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд змінив правила бронювання працівників підприємств ОПК

Міноборони
Уряд змінив правила бронювання для ОПК / Міноборони

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови №76, що регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.

Рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, критично важливих для економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

Згідно з ухваленими змінами, у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК більше не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

В уряді зазначають, що рішення враховує специфіку роботи підприємств оборонно-промислового комплексу в умовах повномасштабної війни та має на меті створення умов для масштабування виробництва критично важливого озброєння і військової техніки.

Раніше уряд оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. 

Також уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Автор:
Тетяна Гойденко