- Читать на русском
Уряд змінив правила бронювання працівників підприємств ОПК
Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови №76, що регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.
Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.
Рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, критично важливих для економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.
Згідно з ухваленими змінами, у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК більше не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
В уряді зазначають, що рішення враховує специфіку роботи підприємств оборонно-промислового комплексу в умовах повномасштабної війни та має на меті створення умов для масштабування виробництва критично важливого озброєння і військової техніки.
Раніше уряд оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств.
Також уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.