Правительство изменило правила бронирования работников предприятий ОПК
Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление №76, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны .
Решение направлено на усовершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, критически важных для экономики и обеспечения потребностей сил безопасности и обороны.
Согласно принятым изменениям, в решениях Министерства обороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК не будет больше указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.
В правительстве отмечают, что решение учитывает специфику работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях полномасштабной войны и направлена на создание условий для масштабирования производства критически важного вооружения и военной техники.
Ранее правительство обновило постановление, определяющее порядок предоставление статуса критически важных предприятий.
Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.