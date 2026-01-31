Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,14

43,00

EUR

51,45

51,25

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство изменило правила бронирования работников предприятий ОПК

Минобороны
Правительство изменило правила бронирования для ОПК / Минобороны

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление №76, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны .

Решение направлено на усовершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, критически важных для экономики и обеспечения потребностей сил безопасности и обороны.

Согласно принятым изменениям, в решениях Министерства обороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК не будет больше указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.

В правительстве отмечают, что решение учитывает специфику работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях полномасштабной войны и направлена на создание условий для масштабирования производства критически важного вооружения и военной техники.

Ранее правительство обновило постановление, определяющее порядок   предоставление статуса критически важных   предприятий.

Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Татьяна Гойденко