Правительство изменило правила бронирования работников предприятий ОПК

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление №76, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны .

Решение направлено на усовершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, критически важных для экономики и обеспечения потребностей сил безопасности и обороны.

Согласно принятым изменениям, в решениях Министерства обороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК не будет больше указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.

В правительстве отмечают, что решение учитывает специфику работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях полномасштабной войны и направлена на создание условий для масштабирования производства критически важного вооружения и военной техники.

Ранее правительство обновило постановление, определяющее порядок предоставление статуса критически важных предприятий.

Также правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.