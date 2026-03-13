Підприємства оборонного сектору можуть тимчасово бронювати фахівців із порушенням військового обліку

На порталі "Дія" запрацювала нова можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих для потреб Збройних Сил України компаній — бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Йдеться про тимчасове бронювання фахівців терміном до 45 календарних днів. За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство — безперервно забезпечувати виконання оборонних завдань.

"Для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців до роботи. Запуск цієї послуги у Дії дозволяє спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Скористатися послугою можуть підприємства, які включені до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заяву можуть керівники підприємств, підписанти або уповноважені особи.

Для подання заяви необхідно авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати послугу "Бронювання працівників" та під час подання заяви вибрати категорію "Працівники із порушенням військового обліку". Після внесення даних працівників і підписання заяви статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

Очікується, що запуск цієї можливості дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців до роботи та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови №76, що регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.