Прибыль Mastercard в третьем квартале превысила ожидания аналитиков: объемы транзакций выросли

Транснациональная корпорация Mastercard обнародовала финансовый отчет за третий квартал, который значительно превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит: ее скорректированная прибыль составила $3,96 млрд. Это стало возможным благодаря устойчивости потребительских расходов и значительному росту объемов платежей, несмотря на общие рыночные беспокойства относительно инфляции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Mastercard, чьи данные вместе с показателями Visa являются ключевым индикатором "финансового здоровья" потребителей, продемонстрировал высокую эффективность по всем направлениям.

В третьем квартале скорректированная прибыль платежной системы составила $3,96 миллиарда, или 4,38 доллара на акцию, что выше среднего прогноза LSEG ($4,32 на акцию). Чистый доход вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достиг $8,6 миллиарда.

Значительный рост принес бизнес услуг и решений с добавленной стоимостью, увеличивший доход на 25%. Эти услуги, направленные на разведку угроз и уменьшение мошенничества, составляют более трети бизнеса компании. Кроме того, трансграничный объем (расходы по карточкам за пределами страны выпуска) вырос на 15%.

Результаты Mastercard, следующие за аналогичным успехом конкурента Visa, свидетельствуют о том, что карточные сети устойчивы к потенциальному экономическому замедлению.

