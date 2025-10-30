Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,05

41,93

EUR

49,10

48,82

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Прибыль Mastercard в третьем квартале превысила ожидания аналитиков: объемы транзакций выросли

платежная карта Mastercard
Корпорация Mastercard увеличила прибыль. / Википедия

Транснациональная корпорация Mastercard обнародовала финансовый отчет за третий квартал, который значительно превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит: ее скорректированная прибыль составила $3,96 млрд. Это стало возможным благодаря устойчивости потребительских расходов и значительному росту объемов платежей, несмотря на общие рыночные беспокойства относительно инфляции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Mastercard, чьи данные вместе с показателями Visa являются ключевым индикатором "финансового здоровья" потребителей, продемонстрировал высокую эффективность по всем направлениям.

В третьем квартале скорректированная прибыль платежной системы составила $3,96 миллиарда, или 4,38 доллара на акцию, что выше среднего прогноза LSEG ($4,32 на акцию). Чистый доход вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достиг $8,6 миллиарда.

Значительный рост принес бизнес услуг и решений с добавленной стоимостью, увеличивший доход на 25%. Эти услуги, направленные на разведку угроз и уменьшение мошенничества, составляют более трети бизнеса компании. Кроме того, трансграничный объем (расходы по карточкам за пределами страны выпуска) вырос на 15%.

Результаты Mastercard, следующие за аналогичным успехом конкурента Visa, свидетельствуют о том, что карточные сети устойчивы к потенциальному экономическому замедлению.

Напомним, в первом квартале 2025 года оператор платежной системы Visa впервые за длительное время опередил Mastercard по общему количеству платежных карт в обращении в Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук