Прибуток Mastercard у третьому кварталі перевищив очікування аналітиків: обсяги транзакцій зросли

Транснаціональна корпорація Mastercard оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал, який значно перевершив очікування аналітиків Волл-стріт: її скоригований прибуток склав $3,96 млрд. Це стало можливим завдяки стійкості споживчих витрат та значному зростанню обсягів платежів попри загальні ринкові занепокоєння щодо інфляції та політики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Mastercard, чиї дані разом із показниками Visa є ключовим індикатором "фінансового здоров'я" споживачів, продемонстрував високу ефективність у всіх напрямках.

У третьому кварталі скоригований прибуток платіжної системи склав $3,96 мільярда, або 4,38 долара на акцію, що вище середнього прогнозу LSEG ($4,32 на акцію). Чистий дохід зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг $8,6 мільярда.

Значне зростання приніс бізнес послуг та рішень з доданою вартістю, який збільшив дохід на 25%. Ці послуги, спрямовані на розвідку загроз та зменшення шахрайства, становлять понад третину бізнесу компанії. Крім того, транскордонний обсяг (витрати за картками за межами країни випуску) зріс на 15%.

Результати Mastercard, які слідують за аналогічним успіхом конкурента Visa, свідчать про те, що карткові мережі є стійкими до потенційного економічного уповільнення.

