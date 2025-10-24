P&G получила лучшие финрезультаты, чем прогнозировали аналитики: акции выросли на 4,4%

Компания Procter & Gamble сообщила о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах за первый квартал, демонстрируя устойчивость потребительского спроса, несмотря на повышение цен. Наибольший прирост обеспечили продажи бритв Gillette и дезодоранта Secret.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

По данным агентства, в пятницу акции компании подскочили сразу на 4,4% на предрыночных торгах, несмотря на то, что это был день без выплаты дивидендов (эксдивидендная дата).

Этот рост произошел после того, как к закрытию торгов в четверг акции P&G потеряли 9,2% с начала года, тогда как индекс S&P 500 за этот же период вырос почти на 15%.

Прибыль превысила ожидание

Органический рост дохода P&G за отчетный период, закончившийся 30 сентября, составил 2%, что превысило среднюю оценку аналитиков. Этот показатель, не учитывающий колебания валютных курсов и влияние приобретений, свидетельствует об успехе стратегии компании, которая заключается в установлении премиальных цен на свою продукцию, в то же время рекламируя ее как превосходящую конкурентов.

Наибольший рост объемов и продаж зафиксирован в категориях красоты и ухода за собой, что компенсировало более слабые показатели в подразделениях по уходу за младенцами, женщинами и всей семьей.

Результаты показывают, что потребители продолжают покупать более дорогие товары P&G. К примеру, компания продвигает моющее средство Tide, утверждая, что его качество в конечном счете экономит деньги покупателей благодаря лучшей защите одежды.

Сокращение прогноза по тарифам

P&G сохранила свой общий прогноз на финансовый год, но значительно пересмотрела ожидаемое влияние внешних факторов. Так, прогнозируемое влияние таможенных пошлин после уплаты налогов сокращено с $800 миллионов (прогноз в июле) до $400 миллионов.

Уменьшение влияния связано с отменой Канадой большинства соответствующих тарифов на товары из США.

Финансовый директор Шультен во время разговора с журналистами подчеркнул, что официальное изменение тарифов еще не было объявлено, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прекращении торговых переговоров с Канадой.

P&G повысила цены в среднем во всех своих бизнес-подразделениях, кроме категорий ухода за младенцами, женщинами и всей семьей. Кроме того, компания продолжает реструктуризацию: планирует сократить около 15% корпоративного персонала в течение следующих двух лет и назначает нового генерального директора.

Напомним, в июне американская транснациональная корпорация Procter&Gamble объявила о сокращении 7000 рабочих мест, или около 6% своих работников, в течение следующих двух лет в рамках реструктуризации.