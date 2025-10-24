P&G отримала кращі фінрезультати, ніж прогнозували аналітики: акції зросли на 4,4%

Компанія Procter & Gamble повідомила про кращі, ніж очікувалося, фінансові результати за перший квартал, демонструючи стійкість споживчого попиту попри підвищення цін. Найбільший приріст забезпечили продажі бритв Gillette та дезодоранту Secret.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Вloomberg.

За даними агентства, у п'ятницю акції компанії підскочили одразу на 4,4% на передринкових торгах, незважаючи на те, що це був день без виплати дивідендів (ексдивідендна дата).

Це зростання відбулося після того, як до закриття торгів у четвер акції P&G втратили 9,2% з початку року, тоді як індекс S&P 500 за цей же період зріс майже на 15%.

Прибуток перевищив очікування

Органічне зростання доходу P&G за звітний період, що закінчився 30 вересня, склало 2%, що перевищило середню оцінку аналітиків. Цей показник, який не враховує коливання валютних курсів та вплив придбань, свідчить про успіх стратегії компанії, яка полягає у встановленні преміальних цін на свою продукцію, водночас рекламуючи її як таку, що перевершує конкурентів.

Найбільше зростання обсягів та продажів зафіксовано у категоріях краси та догляду за собою, що компенсувало слабші показники у підрозділах догляду за немовлятами, жінками та всією родиною.

Результати показують, що споживачі продовжують купувати дорожчі товари P&G. Наприклад, компанія просуває миючий засіб Tide, стверджуючи, що його якість зрештою заощаджує гроші покупців завдяки кращому захисту одягу.

Скорочення прогнозу щодо тарифів

P&G зберегла свій загальний прогноз на фінансовий рік, але значно переглянула очікуваний вплив зовнішніх факторів. Так, прогнозований вплив митних зборів після сплати податків скорочено з $800 мільйонів (прогноз у липні) до $400 мільйонів.

Зменшення впливу пов'язане зі скасуванням Канадою більшості відповідних тарифів на товари зі США.

Фінансовий директор Шультен під час розмови з журналістами підкреслив, що офіційна зміна тарифів ще не була оголошена, попри заяви президента США Дональда Трампа про припинення торговельних переговорів із Канадою.

Наразі P&G підвищила ціни в середньому у всіх своїх бізнес-підрозділах, крім категорій догляду за немовлятами, жінками та всією родиною. Крім того, компанія продовжує реструктуризацію: планує скоротити близько 15% корпоративного персоналу протягом наступних двох років та призначає нового генерального директора.

Нагадаємо, в червні американська транснаціональна корпорація Procter & Gamble оголосила про скорочення 7000 робочих місць, або близько 6% своїх працівників, протягом наступних двох років у рамках реструктуризації.