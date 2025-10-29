Прибыли Mercedes-Benz упали на 70% из-за затрат на модернизацию и тарифы США

Немецкий автогигант Mercedes-Benz сообщил о резком падении операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Однако компания сохранила свой финансовый прогноз на год. Кроме того, она подтвердила старт программы выкупа акций на сумму до 2 млрд евро, которая должна начаться в ноябре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

На прибыль давили расходы на реструктуризацию, слабый спрос на рынке Китая, новые тарифы США, а также необходимость формирования резервов для покрытия потенциальных неправомерных продаж автомобилей в Великобритании.

В период с июля по сентябрь группа зафиксировала прибыль до вычета процентов и налогов в размере 750 млн. евро, что на 70% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Однако компания сохранила свой годовой прогноз и заявила, что приступит к ранее утвержденной программе выкупа акций на сумму до 2 млрд евро в ноябре. Ее акции выросли на 6% в начале торгов в среду после этой новости.

Падение прибыли связано со стоимостью масштабной программы реструктуризации, начатой в этом году. По данным компании, сокращение рабочих мест в Германии и реструктуризация за рубежом стоили 876 млн. евро за квартал.

Кроме того, глобальные продажи Mercedes-Benz упали на 12% в квартал, при этом падение продаж в Китае (ключевой рынок) составило 27%. Генеральный директор Ола Каллениус признал, что рынок будет оставаться "гиперконкурентным".

Также выделен резерв в размере 422 млн евро для покрытия возможных расходов на претензии, связанные с неправомерными продажами автокредитов в Великобритании.

Вдобавок тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, снизили операционную маржу автомобильного бизнеса Mercedes на 1,5 процентных пункта. Продажи в США упали на 17%.

Напомним, в августе пенсионный траст немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz продал долю в японской Nissan Motor Co. за 47,83 млрд иен ($324,65 млн). Представитель Mercedes-Benz 25 августа заявил, что траст планирует продажу принадлежащих ему 3,8% акций Nissan. Пакет, переведенный в пенсионные активы немецкой компании в 2016 году, не имеет стратегического значения, сообщил представитель Mercedes-Benz, назвав решение о его продаже "очисткой портфеля".