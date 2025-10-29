Прибутки Mercedes-Benz впали на 70% через витрати на модернізацію та тарифи США

Німецький автогігант Mercedes-Benz повідомив про різке падіння операційного прибутку у третьому кварталі 2025 року. Проте компанія зберегла свій фінансовий прогноз на рік. Крім того, вона підтвердила старт програми викупу акцій на суму до 2 млрд євро, який має розпочатися в листопаді.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

На прибуток тиснули витрати на реструктуризацію, слабкий попит на ринку Китаю, нові тарифи США, а також необхідність формування резервів для покриття потенційних неправомірних продажів автомобілів у Великій Британії.

У період з липня по вересень група зафіксувала прибуток до вирахування відсотків та податків у розмірі 750 млн євро, що на 70% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Проте компанія зберегла свій річний прогноз і заявила, що розпочне раніше затверджену програму викупу акцій на суму до 2 млрд євро в листопаді. Її акції зросли на 6% на початку торгів у середу після цієї новини.

Падіння прибутку було пов'язане з вартістю масштабної програми реструктуризації, розпочатої цього року. За даними компанії, скорочення робочих місць у Німеччині та реструктуризація за кордоном коштували 876 млн євро за квартал.

Крім того, глобальні продажі Mercedes-Benz впали на 12% за квартал, при цьому падіння продажів у Китаї (ключовий ринок) склало 27%. Генеральний директор Ола Калленіус визнав, що ринок залишатиметься "гіперконкурентним".

Також було виділено резерв у розмірі 422 млн євро для покриття можливих витрат на претензії, пов'язані з неправомірними продажами автокредитів у Великій Британії.

На додаток тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, знизили операційну маржу автомобільного бізнесу Mercedes на 1,5 процентних пункта. Продажі в США впали на 17%.

Нагадаємо, у серпні пенсійний траст німецького автовиробника Mercedes-Benz продав частку у японській Nissan Motor Co.за 47,83 млрд єн ($324,65 млн). Представник Mercedes-Benz 25 серпня заявив, що траст планує продаж 3,8% акцій Nissan, що належать йому. Пакет, який був переведений у пенсійні активи німецької компанії у 2016 році, не має стратегічного значення, повідомив представник Mercedes-Benz, назвавши рішення про його продаж "очищенням портфеля".