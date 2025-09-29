Прифронтовые города призывают учесть их интересы в госбюджете-2026

Ассоциация прифронтовых городов и общин обратилась к правительству и парламенту с предложениями об изменениях в проекте госбюджета на 2026 год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация прифронтовых городов и общин.

Финансовая поддержка прифронтовых общин

Главная цель прифронтовых общин - чтобы их голос был услышан, а государственные решения учитывали интересы тех, кто больше всего страдает от войны. Ведь сильные форпосты – это залог сильной и независимой Украины, отмечает пресс-служба.

Ассоциация предлагает:

Закрепить за прифронтовыми общинами 64% отчислений НДФЛ до завершения военного положения в Украине.

Обеспечить полную компенсацию местным бюджетам за предоставленные льготы по уплате земельного налога.

Отмечается, что инструмент поддержки в виде льгот на земельный налог был апробирован в Харькове – решение об его отмене дало положительные результаты для местных предпринимателей.

"Я часто слышу от многих наших представителей бизнеса, что сэкономленные средства реально помогают держаться на плаву, закрывать самые необходимые расходы, выплачивать зарплаты и сохранять рабочие места",– сообщает городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

В ассоциации надеются, что голос прифронтовых общин будет услышан, а бюджет на следующий год будет отражать реальные потребности городов и территорий на передовой. По их словам, нынешняя поддержка общин необходима, чтобы в будущем они могли стать точками роста для всей страны.

Напомним, 18 сентября в Харькове объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ). К инициативе присоединились представители более 100 общин из прифронтовых регионов Украины. Целью нового объединения является защита интересов территорий, ежедневно находящихся под обстрелами, а также закладки основы для их экономического восстановления и роста после войны.