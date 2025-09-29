Прифронтові міста закликають врахувати їхні інтереси у держбюджеті-2026

Асоціація прифронтових міст і громад звернулася до уряду та парламенту з пропозиціями до змін у проєкті держбюджету на 2026 рік.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація прифронтових міст та громад.

Фінансова підтримка прифронтових громад

Головна мета прифронтових громад - щоб їхній голос був почутий, а державні рішення враховували інтереси тих, хто найбільше потерпає від війни. Адже сильні форпости - це запорука сильної та незалежної України, наголошує пресслужба.

Асоціація пропонує:

закріпити за прифронтовими громадами 64% відрахувань ПДФО до завершення воєнного стану в Україні;

забезпечити повну компенсацію місцевим бюджетам за надані пільги щодо сплати земельного податку.

Зазначається, що інструмент підтримки у вигляді пільг на земельний податок апробовано у Харкові – рішення про його скасування дало позитивні результати для місцевих підприємців.

"Я часто чую від багатьох наших представників бізнесу, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця", – повідомляє міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

В асоціації сподіваються, що голос прифронтових громад буде почутий, а бюджет на наступний рік відображатиме реальні потреби міст та територій на передовій. За їхніми словами, нинішня підтримка громад необхідна, щоб у майбутньому вони могли стати точками зростання для всієї країни.

Нагадаємо, що 18 вересня у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ). До ініціативи приєдналися представники понад 100 громад із прифронтових регіонів України. Метою нового об’єднання є захист інтересів територій, які щодня перебувають під обстрілами, а також закладення основи для їхнього економічного відновлення та зростання після війни.