Прифронтовые общины призвали Кабмин компенсировать повышение зарплат соцработников

Ассоциация прифронтовых городов и общин обратилась в Кабинет министров с требованием найти государственный финансовый ресурс для повышения оплаты труда социальных работников и внести соответствующие изменения в госбюджет-2026.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ассоциации со ссылкой на решение, принятое во время конференции с участием более 300 прифронтовых общин.

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов напомнил, что с 1 января вступило в силу постановление правительства №1750. Оно предполагает повышение зарплат работникам, оказывающим социальные и реабилитационные услуги.

Он назвал повышение зарплат "правильным и давно назревшим шагом", однако финансовое обеспечение этого решения фактически возложено на бюджеты общин, большинство из которых не имеют для этого необходимых ресурсов.

"Принятие решения не создает ресурс для его реализации. Если финансирование со стороны государства отсутствует, нагрузка автоматически переводится на местные бюджеты", – подчеркнул Терехов.

По его словам, прифронтовые общины работают в условиях ограниченных доходов и одновременно вынуждены нести повышенные расходы на безопасность, восстановление инфраструктуры, энергообеспечения и прохождения сложного отопительного сезона. Следовательно, общины оказываются перед выбором: либо сокращать соцработников, либо переводить их на неполную занятость, что нивелирует цель правительственного решения.

"Перевод расходов на местный уровень создает несправедливые системные перекосы. Без компенсационного механизма возникает бюджетный риск, который быстро становится управленческим, заставляя города перебалансировать свои ограниченные ресурсы между приоритетными и жизненно важными расходными статьями", – отметил Терехов.

Позицию мэра Харькова поддержали и другие представители прифронтовых общин. В частности, секретарь Никопольского городского совета Сергей Завгородний подчеркнул, что местные бюджеты формировались еще до принятия постановления Кабмина, а реальные доходы общин не соответствуют задекларированному уровню повышения зарплат.

"Поэтому мы настаиваем на необходимости государственной поддержки – через субвенции или другие механизмы компенсации", – добавил он.

Напомним, по инициативе Минсоцполитики правительство утвердило специальный коэффициент 2,5 для расчета должностных окладов в сфере социальных и реабилитационных услуг. Таким образом, заработные платы соцработников с 1 января 2026 года выросли примерно на 150%.