Прифронтові громади закликали Кабмін компенсувати підвищення зарплат соцпрацівників

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Кабінету міністрів з вимогою знайти державний фінансовий ресурс для підвищення оплати праці соціальних працівників і внести відповідні зміни до держбюджету-2026.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба асоціації з посиланням на рішення, ухвалене під час конференції за участі понад 300 прифронтових громад.

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов нагадав, що з 1 січня набрала чинності постанова уряду №1750. Вона передбачає підвищення зарплат працівникам, які надають соціальні та реабілітаційні послуги.

Він назвав підвищення зарплат "правильним і давно назрілим кроком", однак фінансове забезпечення цього рішення фактично покладене на бюджети громад, більшість з яких не мають для цього необхідних ресурсів.

"Ухвалення рішення не створює ресурсу для його реалізації. Якщо фінансування з боку держави відсутнє, навантаження автоматично перекладається на місцеві бюджети", – наголосив Терехов.

За його словами, прифронтові громади працюють в умовах обмежених доходів та водночас змушені нести підвищені витрати на безпеку, відновлення інфраструктури, енергозабезпечення та проходження складного опалювального сезону. Відтак, громади опиняються перед вибором: або скорочувати соцпрацівників, або переводити їх на неповну зайнятість, що нівелює мету урядового рішення.

"Перекладання витрат на місцевий рівень створює несправедливі системні перекоси. Без компенсаційного механізму виникає бюджетний ризик, який швидко стає управлінським, змушуючи міста перебалансовувати свої обмежені ресурси між пріоритетними та життєво важливими витратними статтями", – зазначив Терехов.

Позицію мера Харкова підтримали й інші представники прифронтових громад. Зокрема, секретар Нікопольської міської ради Сергій Завгородній наголосив, що місцеві бюджети формувалися ще до ухвалення постанови Кабміну, а реальні доходи громад не відповідають задекларованому рівню підвищення зарплат.

"Тому ми наполягаємо на необхідності державної підтримки – через субвенції або інші механізми компенсації", – додав він.

Нагадаємо, за ініціативи Мінсоцполітики уряд затвердив спеціальний коефіцієнт 2,5 для розрахунку посадових окладів у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Таким чином, заробітні плати соцпрацівників з 1 січня 2026 року зросли приблизно на 150%.