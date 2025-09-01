- Категория
ПриватБанк назначил нового топ-менеджера: что о нем известно
Набсовет государственного ПриватБанка назначил Алексея Филиппова заместителем председателя правления по вопросам управления рисками. Его кандидатуру уже согласовал Национальный банк Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.
Что известно о новом топ-менеджере
Отмечается, что Алексей Филиппов – опытный специалист в сфере управления рисками с более чем 20-летним опытом работы в банковском, консалтинговом, регуляторном секторах.
До назначения на должность в ПриватБанке он являлся директором по управлению рисками в банке Кредит Днепр. Ранее занимал руководящий пост в международной сети компаний KPMG, где отвечал за консультирование в сфере управления финансовыми рисками.
Кроме того, находился на руководящих должностях в Credit Agricole Bank, Проминвестбанке и Национальном банке Украины, где был вовлечен в разработку ключевых регуляторных актов в сфере управления рисками.
Кроме того, у Филиппов есть опыт внедрения сложных систем управления рисками. Он возглавлял крупные международные команды, показавшие свою эффективность в повышении операционной эффективности финансовых учреждений.
Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года государственный ПриватБанк достиг рекордного финансового результата - 34,9 млрд гривен чистой прибыли после уплаты 25% налога на прибыль.