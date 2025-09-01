Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Готівковий курс:

USD

41,36

41,30

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ПриватБанк призначив нового топменеджера: що про нього відомо

ПриватБанк
ПриватБанк призначив нового топменеджера з управління ризиками

Наглядова рада державного ПриватБанку призначила Олексія Філіпова заступником голови правління з питань управління ризиками. Його кандидатуру вже погодив Національний банк України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Що відомо про нового топменеджера

Зазначається, що Олексій Філіпов - досвідчений фахівець у сфері управління ризиками з понад 20-річним досвідом роботи в банківському, консалтинговому, регуляторному секторах.

До призначення на посаду у ПриватБанку він був директором з управління ризиками у банку Кредит Дніпро. Раніше обіймав керівну посаду в міжнародній мережі компаній KPMG, де відповідав за консультування у сфері управління фінансовими ризиками.

Фото 2 — ПриватБанк призначив нового топменеджера: що про нього відомо
Фото: Олексій Філіпов

Крім того, перебував на керівних посадах в Credit Agricole Bank, Промінвестбанку та Національному банку України, де був долучений до розробки ключових регуляторних актів у сфері управління ризиками.

Крім того, Філіпов має досвід впровадження складних систем управління ризиками. Він очолював великі міжнародні команди, які показали свою ефективність у підвищенні операційної ефективності фінансових установ.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року державний ПриватБанк досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток. 

Автор:
Світлана Манько