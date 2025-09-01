ПриватБанк призначив нового топменеджера: що про нього відомо

Наглядова рада державного ПриватБанку призначила Олексія Філіпова заступником голови правління з питань управління ризиками. Його кандидатуру вже погодив Національний банк України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Що відомо про нового топменеджера

Зазначається, що Олексій Філіпов - досвідчений фахівець у сфері управління ризиками з понад 20-річним досвідом роботи в банківському, консалтинговому, регуляторному секторах.

До призначення на посаду у ПриватБанку він був директором з управління ризиками у банку Кредит Дніпро. Раніше обіймав керівну посаду в міжнародній мережі компаній KPMG, де відповідав за консультування у сфері управління фінансовими ризиками.

Фото: Олексій Філіпов

Крім того, перебував на керівних посадах в Credit Agricole Bank, Промінвестбанку та Національному банку України, де був долучений до розробки ключових регуляторних актів у сфері управління ризиками.

Крім того, Філіпов має досвід впровадження складних систем управління ризиками. Він очолював великі міжнародні команди, які показали свою ефективність у підвищенні операційної ефективності фінансових установ.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року державний ПриватБанк досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток.