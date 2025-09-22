Запланована подія 2

ПриватБанк расширяет возможности для бизнес-клиентов: как работает сервис "Интеграция"

ПриватБанк упрощает взаимодействие с банком и учетными системами.

ПриватБанк расширяет возможности своего сервиса "Интеграция", которым активно пользуются около 70 000 юридических лиц и ФЛП. Этот сервис упрощает взаимодействие с банком и учетными системами. Теперь бизнес-клиенты смогут проверять контрагентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы финучреждения.

С помощью "Интеграции" клиенты могут работать со счетами и платежами, получать выписки, формировать зарплатные ведомости, вести электронный документооборот и представлять налоговую отчетность.

Сервис позволяет массово загружать счета-фактуры для выставления контрагентам, что позволяет контрагентам быстро создавать и платить платежи без заполнения реквизитов.

Кроме того, "Интеграция" предоставляет возможность загружать и отправлять налоговые отчеты, получать разрешения на кредит, а теперь и проверять контрагентов благодаря интеграции с партнерскими сервисами ПриватБанка и Украинского бюро кредитных историй (УБКИ).

Напомним, ПриватБанк объявил о внедрении нового международного стандарта SWIFT ISO 20022 для всех SWIFT-переводов. Это позволит украинцам быстрее и удобнее отправлять и получать средства за границу, уменьшит задержки и обеспечит полный контроль на каждом этапе операции.

Татьяна Ковальчук