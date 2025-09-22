ПриватБанк розширює можливості для бізнес-клієнтів: як працює сервіс "Інтеграція"

ПриватБанк розширює можливості свого сервісу "Інтеграція", яким активно користуються майже 70 000 юридичних осіб та ФОПів. Цей сервіс спрощує взаємодію з банком та обліковими системами. Тепер бізнес-клієнти зможуть перевіряти контрагентів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби фінустанови.

За допомогою "Інтеграції" клієнти можуть працювати з рахунками та платежами, отримувати виписки, формувати зарплатні відомості, вести електронний документообіг та подавати податкову звітність.

Сервіс дозволяє масово завантажувати рахунки-фактури для виставлення контрагентам, що дає змогу контрагентам швидко створювати та сплачувати платежі без заповнення реквізитів.

Крім того, "Інтеграція" надає можливість завантажувати та відправляти податкові звіти, отримувати дозволи на кредит, а а відтепер і перевіряти контрагентів завдяки інтеграції з партнерськими сервісами ПриватБанку та Українського бюро кредитних історій (УБКІ).

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив про впровадження нового міжнародного стандарту SWIFT ISO 20022 для всіх SWIFT-переказів. Це дозволить українцям швидше та зручніше відправляти і отримувати кошти за кордон, зменшить затримки та забезпечить повний контроль на кожному етапі операції.