Продажа активов банков через Прозорро.Продажи принесла более 1 млрд грн в I квартале

В системе Прозорро.Продажи за первый квартал 2026 года состоялось 33 результативных аукциона по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму 1 003,7 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

Подавляющая часть поступлений — 963,2 млн грн — обеспечила продажу прав требования по кредитам. Дополнительно 27,7 млн. грн. получено от реализации объектов недвижимости, 4,9 млн. грн. — от продажи автотранспортных средств, остальные — от других активов, в том числе дебиторской задолженности и основных средств.

Наибольший объем средств обеспечил ПАО "Проминвестбанк" - 961,6 млн грн. Также среди активных участников - АО "Коминвестбанк" (29,6 млн грн), ПАО "КСГ" (3 млн грн), АО "МР Банк" (2,5 млн грн) и АО "Мегабанк" (2,2 млн грн).

На данный момент оплачено 29 лотов на сумму 921,9 млн грн, еще за четыре лота на 81,9 млн грн ожидается поступление средств.

В Фонд гарантирования вкладов отмечают, что приоритетом остается обеспечение равного доступа к торгам и максимальное раскрытие информации об активах. Это позволяет поддерживать конкуренцию даже в условиях военного времени.

Параллельно Фонд готовит новые аукционы, в частности, по продаже активов АО "РВС Банк". Информация об этих активах уже доступна потенциальным инвесторам в виртуальной комнате данных для предварительного анализа.

Продажа активов осуществляется через открытые электронные аукционы, участие в которых могут принимать все желающие, за исключением связанных с государством-агрессором лиц и должников по соответствующим кредитам. Полученные средства направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Заметим, в январе-феврале 2026 года банки под управлением Фонда гарантирования физических вкладов человек получили 163 млн. грн. Эти средства привлечены от погашения кредитов, аренды имущества и реализации активов для последующей выплаты кредиторам