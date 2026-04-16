Продаж активів банків через Прозорро.Продажі приніс понад 1 млрд грн у І кварталі

У системі Прозорро.Продажі за перший квартал 2026 року відбулося 33 результативні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 1 003,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Переважну частину надходжень — 963,2 млн грн — забезпечив продаж прав вимоги за кредитами. Додатково 27,7 млн грн отримано від реалізації об’єктів нерухомості, 4,9 млн грн — від продажу автотранспортних засобів, решта — від інших активів, зокрема дебіторської заборгованості та основних засобів.

Найбільший обсяг коштів забезпечив ПАТ "Промінвестбанк" — 961,6 млн грн. Також серед активних учасників — АТ "Комінвестбанк" (29,6 млн грн), ПАТ "КСГ" (3 млн грн), АТ "МР Банк" (2,5 млн грн) та АТ "Мегабанк" (2,2 млн грн).

Станом на зараз оплачено 29 лотів на суму 921,9 млн грн, ще за чотири лоти на 81,9 млн грн очікується надходження коштів.

У Фонді гарантування вкладів наголошують, що пріоритетом залишається забезпечення рівного доступу до торгів і максимальне розкриття інформації про активи. Це дозволяє підтримувати конкуренцію навіть в умовах воєнного часу.

Паралельно фонд готує нові аукціони, зокрема з продажу активів АТ "РВС БАНК". Інформація про ці активи вже доступна потенційним інвесторам у віртуальній кімнаті даних для попереднього аналізу.

Продаж активів здійснюється через відкриті електронні аукціони, участь у яких можуть брати всі охочі, за винятком пов’язаних із державою-агресором осіб та боржників за відповідними кредитами. Отримані кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Зауважимо, у січні–лютому 2026 року банки під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримали 163 млн грн. Ці кошти залучені від погашення кредитів, оренди майна та реалізації активів для подальшої виплати кредиторам